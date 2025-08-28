Prefeita Emília inaugura obras de infraestrutura urbana do Recanto da Jaqueira no Japãozinho

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, inaugurou nesta quarta-feira, 27, as obras de infraestrutura urbana do Loteamento Recanto da Jaqueira, no bairro Japãozinho. O serviço contemplou a implantação de rede de microdrenagem, rede coletora de esgoto, pavimentação asfáltica e em paralelepípedo, além da construção de uma escadaria, que ganhou um projeto de arte urbana do artista Korea JPZ. Com investimento de R$ 7.167.841,49, projeto beneficiou 14 ruas, que somam 2,15 km de extensão.

“Essa obra foi entregue de forma totalmente inadequada, às pressas, apenas para parecer que estava concluída, mas cheia de problemas. E quem afirma isso não sou eu, é a própria comunidade. Quando chegamos, começamos a dar qualidade, a ouvir a população e a gerar esse sentimento de pertencimento. As ruas que antes eram só lama e poeira hoje estão pavimentadas, com esgotamento sanitário feito e dignidade garantida a essa comunidade. Isso é muito importante. Eu estive aqui, mostrei isso nas redes sociais e disse à comunidade que resolveríamos. Talvez muitos não tenham acreditado, porque estão acostumados a ouvir promessas sem ver resultados. Mas em três meses, nem chegou a quatro, estamos entregando a transformação: o que era ruim virou dignidade. É isso que vamos continuar fazendo”, celebrou Emília Corrêa.

A prefeita de Aracaju ressaltou também de que forma o projeto foi entregue à atual gestão e as melhorias que precisaram ser realizadas nele. “Ampliamos, inclusive, o que estava no projeto. A rua projetada foi executada e, além disso, acrescentamos o que é mais bonito de tudo: a arte. Não nos conformamos com um projeto malfeito; corrigimos e fomos além. Ampliamos ruas, melhoramos o que existia e tudo pode ser conferido. E não vai parar por aqui. Vamos continuar cuidando da comunidade”, acrescentou a prefeita.

A vice-presidente da Empresa Municipal de Obras e Urbanização, Fabíola Tavares, falou sobre a importância da obra. “Hoje é um evento oficial, festivo, mas a comunidade já está colhendo os benefícios dessa obra há alguns meses. Passamos por um período de chuva diferente, mais intenso, e a comunidade já não vê mais lama, alagamento ou enchente. Onde hoje existem ruas pavimentadas e asfaltadas, antes era só lama”, destacou ela, ressaltando a importância da implantação do sistema drenagem e a rede de esgotamento para a infraestrutura da região.

Dignidade e pertencimento

O pedreiro Elias Souza Santos, morador do Recanto da Jaqueira há mais de 20 anos, comemorou a entrega da obra. “Foi uma grande valorização para a comunidade, porque a gente sofria há décadas. Toda vez que chovia era lama, buraco, e nada se resolvia. Algumas ruas até constavam como calçadas, mas não estavam. Agora sim temos melhorias de verdade”.

Para a dona de casa Maria Jocasta dos Santos, ver as ruas pavimentadas é motivo de emoção para ela e os vizinhos. “É uma alegria grande, porque a gente sempre esperou por essa obra. Antes era só lama e dificuldade, agora tá tudo arrumado. A comunidade toda comemora junto”, frisou.

Responsável por estampar sua arte na escadaria do Recanto da Jaqueira, o artista Korea JPZ, morador do Japãozinho, também celebrou as melhorias realizadas no bairro, que hoje leva seu nome para o Brasil e o mundo por meio de seu trabalho. “Quero agradecer a prefeitura por trazer os olhares não apenas para mim, como artista, mas para toda a minha comunidade. Tenho uma gratidão imensa a todos que contribuíram para que esse momento acontecesse. Acredito que a arte é acessível a todos, e carrego uma frase que sempre me marcou, de uma banda de rap que ouvi a vida inteira e que me formou como cidadão e como pessoa: para nós, que somos de favela, de comunidade, que enfrentamos tantas dificuldades, as conquistas vêm de escada, não de elevador”, concluiu.

Foto: Ronald Almeida/SecomPMA