Prefeita Emília inaugura Praça Jornalista André Barros e entrega espaço de lazer

Aconteceu na tarde desta sexta-feira, 21, a inauguração da Praça Jornalista André Barros, no bairro Aruana. O novo ambiente público, entregue pela prefeita Emília Corrêa, totalmente pensado para garantir mais convivência e valorização urbana para as famílias da região, conta com área de paisagismo renovado, pet play, iluminação e espaços destinados ao lazer das crianças e famílias.

Durante a cerimônia, moradores, e familiares do homenageado acompanharam a entrega emocionados.

“Este momento é de celebração, mas também de homenagem a um profissional que dedicou quase 45 anos de sua vida à comunicação, deixando um legado de dedicação, ética e compromisso com a informação e senso, referência para tantos profissionais da área. Que a Praça Jornalista André Barros se torne um ponto de encontro, convivência e lazer, fortalecendo a comunidade do bairro Aruana e inspirando todos que utilizarem. E, que Deus me permita continuar sendo instrumento para fazer mais ações como essa de políticas públicas para os aracajuanos”, afirmou a prefeita.

Cristine Britto, viúva de André Barros, se emocionou ao ver o nome do marido eternizado na nova praça. Para ela, a homenagem reconhece não apenas a trajetória profissional do esposo mas também o amor que ele tinha por Aracaju. “É muito especial ver a cidade guardando a memória dele desse jeito. André foi uma pessoa que marcou a comunicação do estado. Esta praça não celebra apenas o profissional que ele foi, materializando seu legado, mas a pessoa generosa, comprometida e apaixonada pela cidade. Saber que uma praça leva o nome dele é um gesto de carinho que toca profundamente nossa família. Quero deixar registrado aqui meu agradecimento especial à prefeita por este gesto”, declarou.

Moradora do bairro e mãe da pequena Alice, Helena Gonzaga, destacou que ter um espaço de lazer tão próximo representa mais qualidade de vida. “Faltava esse espaço aqui para nós. É muito gratificante saber que minha filha vai poder brincar perto de casa, em um lugar bonito, e o melhor, sem a gente precisar se deslocar para longe”, declarou.

A nova praça também foi planejada para acolher os cuidadores de pets. O espaço conta com um Pet Play, uma área dedicada aos animais, garantindo um ambiente seguro e adequado para brincadeiras e socialização dos bichinhos que fazem parte da rotina das famílias do bairro. Para a tutora de Tuffy, Caroline Carvalho, a iniciativa demonstra sensibilidade. “Fiquei suspensa e encantada quando soube. Isso mostra cuidado, respeito e sensibilidade com quem convive com os animais. Ter um local seguro, planejado e aberto para que eles possam correr, brincar e socializar faz toda a diferença”, comentou.

Carreira

André Barros iniciou a carreira como jornalista em 1981 e oito anos depois se formou em publicidade. Foram mais de 40 anos dedicados à comunicação. Repórter da TV Globo e da extinta TV Manchete, em Brasília, passou pela coordenação da comunicação social da CNI, a Confederação Nacional da Indústria.

Durante sua trajetória profissional em Sergipe, ocupou cargos públicos importantes como coordenador de comunicação e Secretário de Estado da Comunicação Social. Atuou como colunista do Jornal da Cidade e do Correio de Sergipe e foi o responsável por fundar Sindicato das Agências de Propaganda de Sergipe.

Na TV Sergipe, além de diretor de jornalismo, foi apresentador do Bom Dia Sergipe. Já na TV Atalaia, ocupou a função de âncora do programa Sergipe Notícias e apresentou quadros em telejornais da emissora.

A trajetória de André no rádio também foi marcante. Apresentou programas de grande audiência na FM Sergipe, CBN Aracaju, Rádio Liberdade, Megga Atalaia FM, exercendo também a direção de jornalismo, assim como na 103 FM e na Jovem Pan, onde apresentava o Jornal da Manhã. Em seu último trabalho, André Barros esteve à frente do Metropolitana News, programa da rádio Metropolitana FM.

Foto: Felipe Bass/PMA