PREFEITA EMÍLIA INAUGURA REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA SEMENTEIRA COM ESPAÇOS HUMANIZADOS E MAIS VERDES

Com investimento superior a R$ 30 milhões, a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, entregou à população, nesta sexta-feira, 10, a revitalização do Parque Governador Augusto Franco (Parque da Sementeira).

O projeto, que recebeu modificações da atual gestão, priorizou mais áreas verdes, menos concreto e a convivência humana. O ato também marcou a entrega oficial do primeiro campo de futebol exclusivo para mulheres do Brasil, além da assinatura do decreto que oficializa o uso do espaço apenas por atletas femininas.

“Essa é uma obra que a gente humanizou. Demos um toque a mais, fizemos algumas alterações, porque tinha muito cimento. A gente não podia arrancar o cimento, então compensamos com verde, com árvores. Estava um deserto urbano. Foram mais de 700 árvores plantadas desde quando chegamos. E o verde é tudo”, frisou a prefeita Emília, destacando outras melhorias realizadas no parque. “Além disso, toda a CCTECA foi reformada e ampliada. A criançada vai aprender muito. Vamos ter aqui momentos com cientistas e com toda a população que quiser conhecer”, acrescentou.

“O parque está cheio de novidades. Os bancos não esquentam, exatamente para as famílias, os idosos e as crianças aproveitarem. O parque volta a ser da população, porque muita gente estava deixando de vir por causa do calor. Agora, a gente resgata e devolve esse espaço à cidade. As árvores nativas também vão estar aqui para trazer a sombra que a gente precisa. Estamos entregando o primeiro campo feminino, exclusivamente feminino, do Brasil. É um fato histórico, para incentivar o futebol feminino, porque aqui tem toda a estrutura: vestiário, segurança, proteção. E a gente quer incentivar o futebol feminino”, disse a prefeita, ao revelar o nome do novo espaço: Arena Delas.

Percorrendo todo o parque, a prefeita, acompanhada da população, visitou espaços como a Passarela dos Arcos e conheceu a nova urbanização no entorno dos lagos. Os dois Jardins Sensoriais trazem inovação e tornam o parque mais acolhedor, inclusivo e acessível à população. O projeto incluiu ainda o plantio de espécies nativas e a instalação de estruturas ornamentadas com vegetação natural, além de um orquidário voltado à preservação e valorização das flores.

O Parque agora conta com um complexo esportivo completo, com campo de futebol totalmente reformado para uso exclusivo do esporte feminino, vestiários e banheiros modernos. Foram instalados 33 arcos com bancos e canteiros, além de modelos de bancos em stone e róviola, altamente resistentes e à prova de pichações. A Casa de Ciência e Tecnologia da Cidade de Aracaju (CCTECA) Galileu Galilei, conhecida como Planetário, também passou por uma reforma completa.

Entre as ações executadas estão a construção de duas quadras poliesportivas, duas quadras de vôlei de praia, pista de skate e seis academias ao ar livre, sendo três delas adaptadas ao público da terceira idade. Também foi construído o prédio destinado à Guarda Municipal de Aracaju (GMA), com o objetivo de reforçar a segurança. Outro destaque é a construção de 15 quiosques, que contribuirão para o fortalecimento da economia local, gerando novas oportunidades de renda e ampliando as opções de lazer e serviços para os frequentadores do parque.

População comemora

Segundo a aposentada Maria José, que aproveitava o fim de tarde com a neta, a revitalização deu uma nova cara ao Parque da Sementeira. “Achei tudo lindo. Espaços como esse merecem esse cuidado sempre. Ficou tudo bacana, bem dividido. Dá pra aproveitar muito o parque”, destacou.

O ambiente renovado do Parque da Sementeira também foi palco de um momento especial para o professor de inglês Jonatas Bezerra da Costa, de 26 anos, que escolheu o local para pedir a noiva em casamento durante um piquenique à beira dos lagos. Os espaços, agora urbanizados, ganharam bancos modelos satone e rívola, além de novo cercamento. “Está muito lindo aqui o parque, também na questão de segurança. Gostamos muito”, disse, ao destacar a importância de frequentar o local em família. “A gente cria um momento divertido, bacana, interessante para todas as pessoas que vem conhecer. É um momento de prazer e lazer mesmo”, acrescentou.

Arena Delas

Com um campo totalmente revitalizado, a Arena Delas será o novo palco do esporte feminino. A jogadora de futebol Cíntia Santos Barreto, de 24 anos, comemorou a decisão da prefeitura em dedicar o espaço exclusivamente às mulheres. “Representa a inclusão do futebol feminino, que vem buscando espaço, e a prefeita deu esse passo. Estamos muito felizes. É o primeiro campo feminino do Brasil. Que sirva de exemplo para outros estados também, valorizando o futebol feminino. Se o masculino pode, o feminino também pode”, ressaltou.

O secretário municipal da Juventude e do Esporte, Aquiles Silveira, também celebrou o momento. “Primeiro campo de futebol feminino do Brasil. Aracaju sai na frente como referência. Política pública se faz com ações concretas. Aqui, além de ser um campo do futebol feminino, tem toda a segurança, vestiários e estrutura de primeira linha, para que as meninas da base e do adulto possam aproveitar”, disse.

CCTECA

A reforma e ampliação da CCTECA Galileu Galilei também foi outro destaque da revitalização do Parque da Sementeira. Segundo a secretária municipal da Educação, Edna Amorim, o espaço estava em situação de abandono desde a pandemia. “A média de visitas é de 17 mil pessoas por ano, e desde a pandemia ele estava praticamente abandonado. Agora, com a reforma do parque, o espaço foi ampliado. Na gestão da prefeita Emília, com recursos próprios, conseguimos realizar as melhorias necessárias para que a estrutura existente fosse melhor aproveitada”, explicou.

O aluno Saulo Nunes de Lima, da Escola Municipal José Conrado de Araújo, afirmou que aprendeu muito com os experimentos interativos. Percorrendo as salas, destacou que pretende voltar com os pais. “Gostei muito e aprendi com os experimentos de ciência. Quero voltar de novo, vou pedir à minha mãe. A gente se diverte e aprende muita coisa. Isso é bom”, disse.

O coordenador da CCTECA, Augusto César Almeida, falou sobre a importância do espaço e as melhorias implantadas. “Aguardamos por essa reforma durante muitos anos e, finalmente, hoje ela aconteceu. Estamos muito felizes com essa entrega. Ganhamos um auditório, que será usado para cursos e palestras. Também conseguimos uma sala específica de astronomia e astronáutica, antes era junto com a de matemática. Agora temos uma estrutura própria. Além disso, recebemos um novo sistema de vigilância com 28 câmeras e seis televisores de 57 e 75 polegadas interativas, que serão usadas para simular os experimentos”, concluiu.

Foto: Karla Tavares/SecomPMA