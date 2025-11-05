Emília lança programa Nossa Praça para revitalização das áreas públicas

A prefeita Emília Corrêa lançou, na manhã desta quarta-feira, 5, o Programa Nossa Praça, durante visita à Praça Alberto Carvalho, no bairro Grageru. A iniciativa tem como objetivo revitalizar, manter e preservar as praças da capital, promovendo mais lazer, convivência e bem-estar para a população aracajuana.

Atualmente, Aracaju conta com mais de 200 praças em situação crítica de infraestrutura. Diante desse cenário, o programa surge como uma resposta concreta da gestão municipal ao desafio de recuperar esses espaços públicos, que são fundamentais para a vida comunitária.

Durante o anúncio, a prefeita destacou o empenho da gestão para tornar o programa realidade e reforçou a importância das praças como espaços de convivência e pertencimento nas comunidades.

“Muitas praças estão abandonadas, e a gente está fazendo esse esforço de devolvê-las para a população. Não é fácil, mas aceitamos o desafio porque entendemos a importância das praças para as comunidades. Quando você mora em um condomínio, tem quadra, piscina, lazer. Mas quem vive em um bairro, em uma casa, tem na praça o seu espaço de convivência, fundamental para a saúde mental e o bem-estar. O que queremos é devolver Aracaju para os aracajuanos, o sentimento de pertencimento e orgulho por aquele espaço que é ponto de encontro e referência no bairro. E vamos fazer isso em todas as regiões da cidade, da Zona Sul à Zona Norte”, afirmou Emília.

O Programa Nossa Praça contará com investimento anual de R$ 17 milhões, provenientes do Tesouro Municipal, que serão aplicados em ações estruturais e de inclusão, como pavimentação, instalação de bancos, nova iluminação, paisagismo, áreas de convivência e playgrounds, além de melhorias de acessibilidade e inclusão.

De acordo com o diretor de operações da Emurb, Diego Carvalho, o programa foi estruturado para garantir agilidade nas obras e resultados contínuos.

“Fizemos um levantamento e identificamos mais de 200 praças que precisam de revitalização. Teremos seis frentes de trabalho, com a meta de entregar duas praças revitalizadas por mês. A expectativa é que, ainda em dezembro, a prefeita possa entregar a primeira praça recuperada”, explicou.

O programa também foi planejado para garantir manutenção permanente dos espaços após a revitalização. O presidente da Emsurb, Hugo Esoj, destacou a integração entre os órgãos municipais.

“Esse é um projeto da prefeita para devolver Aracaju aos aracajuanos. A Emurb faz a recuperação, e a Emsurb entra para cuidar do espaço: manutenção de bancos, limpeza, paisagismo e conservação geral. É um trabalho conjunto para que as praças continuem vivas e bem cuidadas”, ressaltou.

A população já demonstra expectativa pela melhoria dos espaços. A moradora do Grageru, Luciana Cordeiro, que costuma levar o senhor Eurico, de quem é cuidadora, para passear na Praça Alberto Carvalho, falou sobre a importância da iniciativa.

“Sempre trago o seu Eurico para passear de manhã e à tarde. A praça é agradável, mas está muito degradada. As calçadas estão quebradas, a acessibilidade é ruim e isso dificulta para quem é cadeirante. Espero que, com o programa, tudo melhore, porque quase não vemos mais pessoas por aqui”, relatou.

Foto: Felipe Bass/PMA