Prefeita Emília participa da 4ª edição do Giro Fundat no bairro Santos Dumont

Neste sábado, 24, os moradores do bairro Santos Dumont, em Aracaju, foram contemplados com uma série de atendimentos gratuitos durante a 4ª edição do Giro Fundat, promovido pela Prefeitura de Aracaju, por meio da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho. A ação ocorreu na Unidade de Qualificação Profissional (UQP), localizada na Rua Sargento Brasiliano.

A iniciativa ofereceu diversos serviços essenciais à população, entre eles a emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), cadastro de currículos para intermediação de vagas de emprego, atendimento ao Microempreendedor Individual (MEI), além de inscrições para cursos e oficinas de qualificação profissional.

Presente na edição, a prefeita Emília Corrêa destacou o papel das ações itinerantes na promoção da cidadania e no acesso igualitário aos serviços públicos.

“Isso é gestão, isso é prefeitura, é todo mundo somando e se aproximando da população com serviços que são básicos, mas são necessários. A gente fica muito feliz de ver a comunidade sendo acolhida nos serviços, vendo gente sendo capacitada para oportunidades de emprego, porque esse é um dos trabalhos da Fundat”, disse a prefeita.

A presidente da Fundat, Melissa Rollemberg, também enfatizou a importância da escuta ativa da população e da presença constante do poder público nas comunidades.

“A prefeita Emília tem se preocupado, juntamente com o nosso vice-prefeito Ricardo Marques, em ouvir a população e seus anseios. Todas essas edições são muito importantes porque nós conseguimos ouvir, chegar perto e saber realmente quais são as demandas por bairros. É muito importante entendermos que em cada bairro as demandas são diferentes”, destacou.

O evento atraiu moradores em busca de resolver pendências e aproveitar os atendimentos oferecidos. Entre eles, o eletricista Marcos Pires relatou que encontrou na ação uma oportunidade eficiente para resolver questões do dia a dia.

“Eu vim retirar a segunda via da carteira de identidade e deixar meu currículo também para ver se consigo uma vaga de emprego na minha área. Tudo aqui foi muito rápido, achei excelente. Às vezes, tem muita gente que trabalha e não tem a disponibilidade de procurar o órgão, então quando o órgão vem ao local, se torna mais viável”, afirmou.

A programação também incluiu atividades voltadas à sustentabilidade e ao bem-estar animal. A Secretaria do Meio Ambiente distribuiu mudas e promoveu oficinas de compostagem, enquanto o Centro de Zoonoses realizou a vacinação de pets.

A dona de casa Denise Santos foi uma das participantes que aproveitou os serviços oferecidos e demonstrou satisfação com a diversidade dos atendimentos.

“Eu vim para poder dar a vacina na minha cachorrinha. Foi uma coisa rápida, são maravilhosas essas coisas que fazem para poder ajudar os bichinhos. Num instantinho fomos atendidas, eu, minha irmã e minha filha. Peguei até uma muda de aroeira, tenho bastante plantinhas em casa”, disse ela.

Outro destaque do Giro foi a participação de mulheres que, após realizarem cursos oferecidos pela Fundat, passaram a empreender e conquistar autonomia financeira. Durante a programação, Lícia Santos, uma das beneficiadas, compartilhou como os cursos mudaram sua trajetória.

Após se qualificar em confeitaria e manipulação de alimentos, ela passou a se dedicar ao empreendedorismo e busca constantemente novas oportunidades de formação.

“Hoje estou empreendendo graças aos cursos que a gente recebeu da Fundat. Geralmente eu não estou perdendo, sempre quando sai eu faço. E aí foi um divisor de águas na minha vida, porque foi através desses cursos, dessa aprendizagem que eu comecei a empreender e ter uma renda extra na minha vida”, celebrou Lícia.

Além dos atendimentos mencionados, a 4ª edição do Giro Fundat ofereceu serviços de massagem e maquiagem, promovendo o bem-estar e o autocuidado dos participantes. A programação cultural também foi valorizada com apresentações organizadas pela Funcaju e a presença de artistas locais.

Outras instituições parceiras contribuíram com orientações e serviços: o Banco do Nordeste apresentou linhas de crédito para pequenos empreendedores; o Procon ofereceu atendimento sobre direitos do consumidor; o Senai abriu inscrições para cursos profissionalizantes; o SEST/SENAT forneceu orientações sobre segurança no trânsito; e a Iguá Saneamento atendeu à população com informações sobre consumo consciente e educação ambiental.

