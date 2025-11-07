PREFEITA EMÍLIA PARTICIPA DE FESTIVAL INTERNACIONAL DE TURISMO DE GRAMADO E DESTACA AVANÇOS NA MOBILIDADE

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, está em Gramado (RS) para participar do Festuris, Festival Internacional de Turismo de Gramado, realizado entre os dias 6 e 9 de novembro. Considerado um dos maiores eventos de negócios turísticos das Américas, o encontro reúne profissionais do setor para networking, debates sobre inovação e tendências de mercado.

A presença de Aracaju na feira tem como objetivo divulgar os encantos e potenciais turísticos da capital sergipana, fortalecendo o posicionamento da cidade como destino acolhedor, sustentável e inovador.

A prefeita Emília concedeu entrevista ao jornal “A Plateia”, na qual destacou a participação de Aracaju na feira e o reconhecimento que a capital vem conquistando como referência nacional em mobilidade urbana e inovação no transporte público.

Segundo o veículo, a prefeita de Santana do Livramento (RS), Ana Tarouco, tem usado Aracaju como inspiração para implementar melhorias em seu sistema de transporte. Em resposta, Emília relatou os desafios e conquistas da capital sergipana nesse setor.

“Só pra você ter uma ideia, até janeiro Aracaju não tinha um ônibus com ar-condicionado. Era uma capital quente, com ônibus incendiando, chovendo dentro e caindo aos pedaços. Foram décadas de um transporte público ruim. Na campanha, um dos maiores gritos da população era por transporte e saúde. A gente chegou chegando, foi preciso coragem para quebrar contratos e enfrentar o ‘sistemão’ que não queria deixar a mudança acontecer”, afirmou.

A prefeita destacou ainda o impacto positivo dos ônibus elétricos, implantados em sua gestão, e a satisfação da população com as melhorias. “Hoje, Aracaju tem ônibus elétricos e virou referência no Nordeste. Quando estive em São Paulo, levei essas experiências e todos ficaram impressionados com o que conseguimos fazer em tão pouco tempo. Agora vamos fazer uma nova licitação para trazer ainda mais ônibus elétricos. A população está sorrindo de orelha a orelha, se sentindo valorizada e protegida, porque é direito dela”, disse Emília.

Sustentabilidade e meio ambiente no centro da gestão

Durante a entrevista, Emília também enfatizou o compromisso de Aracaju com a sustentabilidade e o meio ambiente, reforçando que o transporte elétrico é uma política pública que gera benefícios além da mobilidade.

“Quem defende o meio ambiente defende o ônibus elétrico, porque ele é zero poluente. Cada ônibus equivale a 900 árvores plantadas. Em Aracaju, além dos elétricos, estamos plantando árvores e cuidando para que a cidade seja cada vez mais acolhedora, linda, do sossego, do sol e do mar”, afirmou.

Turismo e mobilidade integrados

O secretário municipal de Turismo de Aracaju, Fábio Andrade, também participa da Festuris e destacou que os avanços na mobilidade urbana se tornaram um atrativo a mais para o turismo.

“A gente investiu muito no transporte, mas também colocamos bicicletas e patinetes elétricos à disposição. É um conjunto: o turista pode sair do hotel, ir à praia, se deslocar pela orla em transporte limpo e confortável. Hoje, temos orgulho de mostrar Aracaju para todo o Brasil”, ressaltou o secretário.

Foto: Caio Albuquerque/PMA