Prefeita Emília Corrêa participa de plantio inédito de mudas de mangue em Aracaju

Cumprindo mais um compromisso do Plano de Governo, a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, por meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Sema), promoveu um plantio inédito na tarde desta terça-feira, 29, de 100 mudas de mangue vermelho no bairro Lamarão, em uma ação que também marcou a celebração do Dia Mundial dos Manguezais celebrado no último 26. Pela primeira vez, as mudas foram produzidas no próprio Horto Municipal, fortalecendo a autonomia técnica da administração e ampliando o alcance das ações ambientais nos territórios periféricos da cidade.

A escolha do Lamarão, uma área com grande relevância ecológica e social, simboliza o compromisso com a democratização do acesso às políticas de sustentabilidade, levando iniciativas de preservação e recuperação ambiental para além do centro urbano. A prefeita Emília Corrêa reforçou que o cuidado com a natureza é uma das prioridades do seu governo e em apenas sete meses de gestão, ações concretas já começam a transformar propostas em realidade. “É uma alegria ver nosso plano de governo sendo cumprido. O meio ambiente é a nossa casa e precisamos cuidar dele com urgência. Preservar os mangues e o verde é essencial”, afirmou a prefeita.

Ela também alertou sobre os efeitos das mudanças climáticas e a importância da conscientização coletiva. “O calor excessivo, o frio intenso em regiões que antes não tinham essas temperaturas; tudo isso é reflexo da falta de respeito com o meio ambiente. Quando o ser humano agride a natureza, agride a si mesmo”, pontuou. A prefeita encerrou parabenizando os envolvidos na ação, com destaque para as crianças presentes.

O vice-prefeito e secretário de Comunicação Social, Ricardo Marques, esteve no evento e celebrou os avanços da região aliado ao meio ambiente. “Para mim, é uma emoção dupla, porque estive aqui quando não tinha nada, só caçambas de areia aterrando a área. Na época, como vereador, denunciei isso ao Ministério Público Estadual e Federal. A obra trouxe desenvolvimento, mas faltava um olhar para o meio ambiente. Hoje, estamos trazendo vida para o manguezal e para a zona Norte de Aracaju. Estou muito feliz e emocionado por fazer parte dessa história. Esse trabalho é da Prefeitura junto com a comunidade”.

O plantio simbólico das primeiras 100 mudas de mangue vermelho foi acompanhado por equipe técnica, lideranças comunitárias e os Guardiões do Clima, fortalecendo o protagonismo do bairro na pauta ambiental e aproximando a população das práticas de cuidado com os recursos naturais.

Equipe capacitada

Sob a liderança da secretária Emília Golzío, a Sema vem ampliando ações de sustentabilidade e se preparando para a restauração de áreas degradadas. “Esse é um dia histórico para Aracaju. Pela primeira vez, a Prefeitura realiza o plantio de mudas de mangue, produzidas no nosso próprio Horto Municipal, com recursos e equipe da gestão.

É um marco importante, porque o manguezal é essencial no enfrentamento às mudanças climáticas. Em gestões anteriores, ações como essa não avançaram. Agora, a gente faz com compromisso e resultado”, enfatizou Golzio.

A secretária do Meio Ambiente também agradeceu ao povo do Lamarão, que participou com garra para que tudo acontecesse. “Esse é só o primeiro de muitos plantios. E o cuidado com esse ecossistema depende de todos nós. Vamos juntos!”, celebrou.

Texto e foto assessoria