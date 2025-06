Prefeita Emília participa do Forró Caju com os moradores do Bugio, em Aracaju

Nem a chuva foi capaz de esfriar a animação do segundo dia de shows do Forró Caju 2025 no Palco Josa, o Vaqueiro do Sertão, montado no bairro Bugio, neste sábado, 07. Mesmo debaixo de chuva, o público mostrou não perdeu a animação e dançou muito forró com as atrações da noite.

A prefeita Emília Corrêa esteve presente nas festividades do segundo dia de Forró Caju e ressaltou a importância do formato descentralizado do Forró Caju 2025. “É muito gratificante ver a nossa cultura e as nossas tradições chegando a cada canto da cidade. Levar essas manifestações para os bairros não é só uma questão de acesso é uma forma de reconhecimento e de pertencimento. Já teve Forró Caju, na Fausto Cardoso, no Augusto Franco e agora estamos no Bugio. Essa ideia da descentralização foi recebida com muito entusiasmo pelas pessoas e pelos artistas também porque aproxima a cultura da população”.

A programação da noite teve início com a cantora Joseane Dy Josa, que foi a primeira artista a cantar no Forró Caju, edição Bugio. A cantora se apresentou emocionada por cantar no palco que homenageou seu pai. Ela fez questão de agradecer à Prefeitura de Aracaju pela homenagem e reconhecimento ao legado do pai. “Não tem como eu não agradecer à Prefeitura de Aracaju e à prefeita Emília Corrêa por essa homenagem ao meu pai, Josa, o Vaqueiro do Sertão. Estar neste palco hoje, cantando em nome dele, é algo que levarei para sempre no coração”.

A segunda atração a se apresentar no palco Josa, o Vaqueiro do Sertão, foi o cantor João da Passarada, que trouxe sucessos consagrados do forró tradicional. O cantor elogiou o formato descentralizado do Forró Caju 2025. “Sempre estive presente nesse evento tão especial. Mas esse o Forró Caju ficou diferente. Agora tem o Forró Caju nos bairros. Achei isso muito interessante, porque descentralizou a festa e ajudou as pessoas que não conseguiam aproveitar a festa que acontece no Centro”.

A cantora Anastácia foi a terceira artista a subir no palco. Ela foi anunciada pela prefeita Emília Corrêa e trouxe um repertório rico em cultura nordestina. A consagrada Rainha do Forró, ícone do forró nordestino emocionou o público com sucessos que marcaram gerações. Assim como João da Passarada, a forrozeira também elogiou a descentralização do Forró Caju. “Achei ótimo a ideia de desmembrar para que toda a cidade de Aracaju possa ver de perto a festa São João, para comemorar porque às vezes o bairro é muito distante e fica difícil para as pessoas aproveitarem. Então essa ideia de que cada bairro pode ter uma festa de São João eu achei superinteligente”.

Logo depois, a jovem talentosa Lara Amélia assumiu o palco com uma apresentação vibrante e cheia de energia. Ela, que é filha do cantor e sanfoneiro Flávio José, trouxe em seu repertório alguns sucessos do pai. A cantora disse realizar um sonho em se apresentar no Forró Caju. “Eu acompanhei muitas vezes meu pai, quando ele vinha se apresentar aqui no Forró Caju, então hoje eu estou realizando um sonho em me apresentar aqui e eu estou muito feliz”.

Encerrando a noite, por volta da 1h, Tatua, o Mensageiro do Forró, trouxe sua autenticidade e carisma, colocando todo mundo para dançar até o último acorde. O cantor agradeceu o convite da Prefeitura de Aracaju e elogiou a organização do evento. “Estou muito feliz em fazer parte do Forró Caju, que é uma das maiores festas de São João do Nordeste. Cantar neste palco, que é o melhor do mundo, que é uma tradição desse nosso Brasil”.

Neste domingo, 08, a programação do Forró Caju 2025 segue acontecendo no bairro Bugio. A programação traz nomes tradicionais do forró.

Confira a programação deste domingo, 08, no Palco Josa:

19h – Thais Nogueira

20h30 – Trio Nordestino

22h – Geraldo Azevedo

23h30 – Jorge de Altinho

01h – Jorge Ducci

Foto Ronald Almeida, Secom PMA