Prefeita Emília prestigia aula prática de estudantes de Medicina Veterinária

Na manhã desta terça-feira, 14, a prefeita Emília Corrêa esteve presente no Centro de Apreensões de Animais, onde recebeu e saudou os estudantes do curso de Medicina Veterinária da Faculdade Pio Décimo (Centro Universitário UNIPIO). A visita faz parte das ações de fortalecimento do convênio firmado entre a Prefeitura de Aracaju e a instituição de ensino, que permite a atuação prática dos alunos no espaço.

O Centro, gerido pela Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), tem se consolidado como um importante campo de aprendizado, ao mesmo tempo em que reafirma o compromisso da gestão municipal com a saúde e o bem-estar dos animais apreendidos.

Na ocasião, a prefeita Emília Corrêa destacou a importância do local e reforçou o chamado à adoção responsável. “O Centro de Apreensão é um trabalho da Prefeitura voltado ao cuidado com animais de grande porte, como cavalos, que foram abandonados. Eles são recolhidos, recebem os cuidados necessários e, caso não sejam resgatados pelos donos em até 15 dias, ficam disponíveis para adoção. Adotar é um gesto de amor, e quem tiver uma área adequada fora da Grande Aracaju pode oferecer um novo lar a esses animais tão especiais”, explicou.

O presidente da Emsurb, Hugo Esoj, também ressaltou os benefícios da iniciativa para ambas as partes. “Essa parceria com a Faculdade Pio Décimo é uma via de mão dupla: os alunos aplicam na prática o que aprendem em sala, enquanto a Prefeitura conta com o cuidado e o carinho deles com os animais acolhidos. Quando a parceria é boa para todos os lados, ela dá certo e se torna duradoura.”

Entre os estudantes que participaram da atividade, a aluna Laura Vital, do 9º período de Medicina Veterinária, falou sobre a importância da vivência. “Essa experiência aqui no Centro de Apreensão está sendo muito importante para a gente porque saímos da teoria e vamos nos conectar a uma realidade diferente, com animais resgatados, muitas vezes debilitados. É muito gratificante, ajudarmos com medicação, soro, tudo o que for necessário para os bichos.”

Sua colega de turma, Deborah Dultra, reforçou o sentimento. “Assim como Laura falou, está sendo de grande importância essas práticas que temos a cada 15 dias. Fugimos da teoria e colocamos em prática o que aprendemos, especialmente agora que estamos perto de concluir o curso.”

O convênio representa uma ação conjunta: enquanto os futuros médicos veterinários ganham experiência, a cidade avança na qualidade dos serviços voltados à proteção animal.

Foto: Plácido Noberto