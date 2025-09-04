Prefeita Emília prestigia final histórica da Copa do Nordeste e reforça apoio ao futebol sergipano

A Arena Batistão viveu uma noite memorável nesta quarta-feira, 3, com o primeiro jogo da grande final da Copa do Nordeste entre Confiança e Bahia. Entre os milhares de torcedores presentes, a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, marcou presença e fez questão de prestigiar o evento, reafirmando o compromisso da gestão municipal com o esporte sergipano.

“Estou muito feliz em estar aqui prestigiando o nosso esporte, o futebol sergipano, nessa noite tão significativa. O Confiança está representando a nossa cidade em nível regional, e fico muito feliz também em ter contribuído com o futebol aracajuano, incentivando com recursos do próprio município. Estou sempre à disposição para fazer o melhor pelo nosso esporte e pelo nosso povo”, destacou Emília.

Incentivo ao esporte com recursos municipais

Em abril, a Prefeitura de Aracaju destinou um repasse de R$ 500 mil aos clubes de futebol da capital que disputam a primeira divisão do Campeonato Sergipano. O Confiança, que vive um momento histórico ao disputar a final da Copa do Nordeste, recebeu R$ 200 mil desse montante.

Além desse apoio direto, a Prefeitura também viabilizou a liberação das emendas impositivas dos vereadores, reforçando ainda mais o investimento no futebol local.

Um dos articuladores dessa iniciativa foi o vereador Anderson de Tuca, torcedor apaixonado pelo Confiança, que também esteve presente no Batistão. Ele ressaltou o valor estratégico do incentivo do poder público para o fortalecimento do esporte sergipano.

“Quero parabenizar a Prefeitura de Aracaju pelo compromisso com o turismo e o esporte. Essa arena está lotada, com gente que veio da Bahia e gente daqui. O jogo está sendo transmitido em rede nacional, e isso coloca Aracaju em evidência. O turismo do futebol faz com que a cidade cresça. Sem a parceria da Prefeitura e das emendas impositivas, seria muito difícil o Confiança chegar a uma final inédita como essa. São 23 anos sem disputar uma decisão, então é um orgulho imenso”, afirmou.

Já o vereador Isac também destacou a relevância dos investimentos e o papel fundamental do esporte na transformação social.

“A Prefeitura de Aracaju elevou o patamar do futebol sergipano. Todos nós estamos aprendendo que o esporte de alto rendimento requer investimento. Isso atrai os jovens, movimenta a economia, fortalece a autoestima da população. Ver a nossa cidade sediando um jogo desse porte é motivo de felicidade para todos”, declarou.

Foto: Vitor Samuel