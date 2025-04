Prefeita Emília Corrêa recebe homenagem da organização do Carro Quebrado pelo apoio

O sucesso do Carro Quebrado 2025 teve muitos protagonistas e entre eles, um apoio mais que especial: o da prefeita de Aracaju, Emília Corrêa. Com sensibilidade, atenção e compromisso com a cultura popular, a gestora municipal foi essencial para a realização de mais uma edição histórica do bloco mais querido do estado.

Reconhecendo a importância dessa parceria, a organização do Carro Quebrado, representada pelo coordenador Júnior Pinheiro, entregou à prefeita uma placa de agradecimento pelo suporte institucional e irrestrito prestado ao evento.

A presença de serviços públicos, o apoio logístico e a abertura para o diálogo fizeram toda a diferença para que a festa acontecesse com estrutura, segurança e muita alegria. A prefeita Emília mostrou, mais uma vez, que está ao lado da cultura, do povo e das tradições que fazem de Aracaju uma cidade viva e pulsante.

A equipe do Carro Quebrado agradece imensamente e já deixa o convite: ano que vem tem mais e esperamos seguir juntos, fortalecendo a cultura popular como ela merece!

Foto assessoria