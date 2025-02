Prefeita Emília recebe organizadores do Bloco Carro Quebrado

A prefeita Emília Corrêa recebeu, nesta sexta-feira, 14, a visita de Júnior Pinheiro, Alberto Balbino e Helder Azevedo, organizadores do tradicional bloco carnavalesco Carro Quebrado. O encontro foi para tratar dos últimos detalhes do apoio logístico da Prefeitura de Aracaju ao bloco, que inicia a programação neste sábado, 15, e finaliza no domingo, 16.

Para as tratativas, participaram da reunião o superintendente de Transportes e Trânsito de Aracaju (SMTT), Nelson Felipe, e o presidente interino da Funcaju, Fábio Uchôa. Os organizadores da festa solicitaram ao município fomento material para o bloco, e o pedido foi prontamente atendido pela prefeita. “O Carro Quebrado é um evento tradicional na prévia do Carnaval de Aracaju. Portanto, o incentivo que o município dá ao bloco visa satisfazer todos os foliões que tradicionalmente participam da festa. Friso, mais uma vez, que o nosso gabinete está de portas abertas para abraçar projetos que realmente acontecem e satisfazem os foliões aracajuanos, como é o caso do Bloco Carro Quebrado”, disse Emília.

Para Júnior Pinheiro, coordenador-geral do Carro Quebrado, a conversa com a prefeita Emília foi bastante satisfatória. “Trocamos muitas ideias com a prefeita e o presidente da Funcaju. Eles estão de parabéns pela receptividade. Ouviram nossos pedidos e também nossas sugestões para projetos futuros. Com o apoio que estamos recebendo hoje da prefeita, com fé em Deus, vamos ter uma festa de grande sucesso”, afirma Júnior.

Fábio Uchôa reafirmou o compromisso da gestão da Nova Aracaju com o diálogo direto com as organizações culturais do município. “Da mesma forma que recebemos os organizadores do Carro Quebrado, do Rasgadinho, do Galo do Augusto Franco, blocos tradicionais do carnaval de Aracaju, assim também será com todos os que tiverem interesse de conversar com a gestão. A prefeitura está de portas abertas, por determinação da prefeita, para todo e qualquer bloco que tenha respaldo, tempo de existência e número de foliões. Com critérios objetivos, a prefeitura sempre fomentará essas entidades culturais”, ressalta Uchôa.

Carro Quebrado

De acordo com os organizadores, o bloco Carro Quebrado será realizada neste sábado, 15, e no domingo, 16, na Avenida Edézio Vieira de Melo com a Zaqueu Brandão, no Bairro São José. No dia 15, a partir das 18 horas, haverá apresentações de Orquestras de Frevo.

No dia 16, a festa começará às 9 horas, com concentração no Largo do Carro Quebrado. O Trio Ospal e a Banda Valneijós irão percorrer a Avenida Edézio Vieira de Melo, retornando para o Largo do Carro Quebrado, onde será realizado um show com a Banda Estação da Luz.

