Prefeita Hilda Ribeiro participa do lançamento da Exporingo

Na manhã de sábado, 15, a prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro, participou do lançamento oficial da ExpoRingo 2023. O evento foi realizado no Hotel Delmar, em Aracaju, e contou com a presença de diversas autoridades. A ExpoRingo será realizada de 4 a 8 de outubro, em Lagarto. Ela é considerada umas das maiores feiras agropecuárias do Norte/Nordeste.

“A ExpoRingo se tornou um evento de grande importância não só para Lagarto e para Sergipe. Ela se tornou referência para todo o País. E Lagarto é o município sergipano referência no agropecuária. Gostaria de parabenizar o empresário Geraldo Majela pela iniciativa”, afirmou Hilda Ribeiro.

A ExpoRingo será realizada no Complexo Fábio José, em Lagarto. A exposição irá atrair os principais nomes do país no agronegócio e servirá como ponto de conexão entre pequenos, médios e grandes produtores rurais, empresários e investidores em um ambiente propício para trocas de experiência e realização de parceiras e negócios.

Para se ter uma ideia da grandiosidade da ExpoRingo, em 2022 foram mais R$ 40 milhões em prospecção de negócios, mais de 80 empresas e instituições participantes e mais de 300 expositores que estiveram a postos enquanto milhares de produtores, empresários, investidores e entusiastas da agropecuária visitavam o local.

A ExpoRingo terá estrutura com mais de 90 mil metros quadrados, o que possibilita conforto para os expositores por onde passarão nomes relevantes do setor. O espaço conta ainda com estacionamento para aproximadamente 1500 veículos, praça de alimentação com culinária regional.

Foto assessoria

Por Fábio Viana