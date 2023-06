Prefeito Assisinho visita usina de etanol à base de batata-doce em Palmas, Tocantins

O município de Malhador estuda a possibilidade de instalação da usina e desenvolvimento da indústria

Na última segunda-feira, 05 de junho, o prefeito Assisinho de Malhador, realizou uma visita à usina de etanol à base de batata-doce no município de Palmas, no estado do Tocantins. A usina, cujo projeto é desenvolvido pela Universidade Federal do Tocantins (UFT), recebeu a visita do prefeito, que teve a oportunidade de conhecer em detalhes o funcionamento dessa inovadora tecnologia.

Acompanhado pelo reitor da UFT, Márcio Silveira, renomado pesquisador na área de energia sustentável, o prefeito Assisinho foi recebido com entusiasmo pelos membros da equipe responsável pela usina. Durante a visita, o pesquisador explicou todo funcionamento da usina e os benefícios ambientais e econômicos da produção de etanol a partir da batata-doce.

O projeto despertou o interesse do prefeito Assisinho, que vê nele uma oportunidade promissora para impulsionar a economia do município de Malhador, que é conhecido como um destaque na produção de batata-doce na região, tornando-se uma opção ideal para a instalação da usina e o desenvolvimento dessa indústria.

Durante a visita, o prefeito Assisinho manifestou seu apoio ao projeto e expressou seu desejo de trazer a usina para Malhador. Ele ressaltou a importância de investir em energias renováveis e incentivar ainda mais a produção familiar local, promovendo o crescimento sustentável e a geração de empregos na região.

“Estou impressionado com os avanços tecnológicos apresentados pela usina de etanol à base de batata-doce. Essa é uma oportunidade única para Malhador, que já se destaca na produção dessa cultura. Estamos comprometidos tentar trazer essa usina para o nosso município, aproveitando os recursos locais e contribuindo para a preservação do meio ambiente”, afirmou o prefeito Assisinho.

Além do potencial econômico, a usina de etanol à base de batata-doce também traz benefícios ambientais significativos. A utilização dessa matéria-prima renovável reduz a dependência de combustíveis fósseis, diminui a emissão de gases de efeito estufa e contribui para a redução da poluição atmosférica.

Fonte e foto assessoria