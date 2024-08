Prefeito de Canhoba constrange equipe de imprensa “Dia 6 eu dou a resposta”

Preocupado com uma equipe de reportagem que esteve no município de Canhoba realizando o serviço de imagens no último sábado, 10, o prefeito Crystophe Divino surgiu do nada e dirigiu-se à os profissionais que estavam executando o serviço pronunciando a seguinte frase: “Dia 6 eu dou a resposta.”

Além de ninguém entender sobre o que frase do prefeito se refere, o diretor de produção afirmou que o prefeito deveria ser mais claro e objetivo. “Não entendemos sobre o que o prefeito quis dizer ao falar para equipe. O trabalho realizado é o de uma reportagem jornalística para checar sobre denúncias que foram publicadas em alguns sites e matéria de rádio. Após concluídas, entraríamos em contato com a Ascom da Prefeitura, se é que existe uma ou até mesmo próprio no decorrer da semana. Foi de certa forma constrangedor e percebemos que ele fez juízo de valor, além de ser irônico com a imprensa”, relatou.

É importante ressaltar que a imprensa e os profissionais que a exercem são pessoas que executam suas atividades em prol da boa informação, seres humanos e pais de família. Foram visualizadas várias denúncias que pipocam nos meios de comunicação, a exemplo do cemitério de veículos abandonadas, placas dos mesmos que, possivelmente, estariam sendo usadas para o uso ilícito de abastecimento, segundo fontes locais. A imprensa foi checar.

“Da próxima vez, a equipe estará no local com a proteção de seguranças, informando anteriormente ao MP e Delegacia de Polícia. Salientamos que o Brasil continua sendo o terceiro pior País para exercer o papel de jornalista por razões iguais as que foram demonstradas no comportamento do prefeito Crystophe Divino, o que amentamos”, finalizou Adeval Marques.

Por Adeval Marques