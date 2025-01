Prefeito de Lourdes anuncia programação da Festa de Santos Reis do Escurial

O prefeito de Nossa Senhora de Lourdes, Dr. Saulo (PT), divulgou na noite desta terça-feira, 07, a programação oficial da Festa de Santos Reis do Escurial, tradicional comemoração do povoado que costuma atrair grande quantidade de visitantes e moradores da própria cidade.

Com as atrações Manin Vaqueiro, Karol da Seresta, Mikael Santos e Danielzinho Júnior, a festa promete ser o marco inicial de uma nova gestão que já exibe sua marca de inovação e compromisso com a cultura e o lazer dos lourdenses.

“Houve muita dificuldade financeira para viabilizarmos esse evento, mas o meu compromisso com as tradições e a cultura do povo de Lourdes me fez passar dias me debruçando com a nossa equipe para construirmos essa programação que, com certeza, levará muita alegria àqueles que forem ao Povoado Escurial. Será histórico e muito gratificante poder iniciar nossa gestão com um momento tão especial”, disse o prefeito.

A festa é uma realização da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Meio Ambiente, Turismo e Lazer, que tem no comando o secretário Nalbert Aragão. Apesar da juventude, ele possui grande experiência em logística e organização de eventos e tem se empenhado para garantir um evento seguro e que preserve as tradições: “A realização dessa festa tem sido um grande desafio pelo curto tempo que tivemos desde a posse. Mas nem por isso desanimamos. Muito pelo contrário. Esse foi o combustível necessário para nos motivar a levar o melhor evento possível para esse povo que tanto merece”, destacou.

Ascom Nossa Senhora de Lourdes