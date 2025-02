Prefeito de Muribeca, Mário de Sandra e assessores sofrem acidente quando retornavam de  Brasília

O prefeito de Muribeca, Mário de Sandra e três assessores, sofreram um acidente na noite desta sexta-feira (14), enquanto voltava da viagem de Brasília, na BR-101, próximo ao município de Esplanada, na BA.

O gestor participava do Encontro Nacional dos Prefeitos que aconteceu na capital federal, Brasília.

A informação foi confirmada pelo jornalista Genison Balbino, que estava no veículo e disse que um carro invadiu a contramão e atingiu o veiculo da equipe da prefeitura.

Ainda segundo ele, no outro carro estavam um homem e duas crianças, que seriam seus netos e que teriam morrido no acidente.

A assessoria do prefeito publicou uma nota nas redes sociais, informando que todos os ocupantes do veículo estão bem. “Infelizmente, no retorno da viagem, sofremos um acidente. Os quatro ocupantes do nosso veículo, incluindo eu, estão bem. Estamos no local e fornecendo todas as informações necessárias às autoridades competentes. Agradecemos a preocupação e o apoio de todos”, diz a nota.