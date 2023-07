Prefeito ‘Pank’, de Canindé, relata dívidas altas do município e pede ao povo que entenda o momento

O prefeito do município de Canindé de São Francisco, Jozelildo Almeida do Nascimento (Pank). em entrevista ao radialista Roberto Silva na Rádio, da “Xingó FM” relatou a situação financeira que encontrou na prefeitura: “Pegamos o município de Canindé com uma dívida aproximada a R$ 5 milhões. São dívidas de fornecedores que as juntaram para paga-las em junho, mas não conseguiram”, disse “Pank”.

Durante a entrevista, o prefeito disse que conseguiu pagar alguns valores relacionados ao transporte escolar, tem uma dívida de mais de um milhão e meio com o Posto de Combustível. “E pediu ao povo que entenda o momento em que estamos tentando resolver toda problemática financeira”.

– Pegamos a gestão com uma dívida muito grande com os Carros Pipas. Já conseguimos pagar uma boa parte e o serviço voltou à normalidade.Atualmente a prefeitura de Canindé tem um orçamento de R$ 17 milhões por mês e um total de R$ 204 milhões por ano, e esse orçamento foi usado praticamente todo até junho. disse

– Peço ao povo que tenha paciência e vamos trabalhar com os pés no chão. “Estamos em busca de fazer um projeto de planejamento, sei que as pessoas precisam e esse momento dos 6 meses é para consertar os erros da gestão passada, mas sei que a pessoas irão entender que estou aqui para ouvir, aprender e, com humildade, mostra o nosso compromisso para dar um norte a Canindé”, afirmou Pank.

concluiu: “estamos organizando toda movimentação financeira e o pagamento dos servidores como prioridade. “E mais, a população contará com um hospital de qualidade. Estou a disposição da população de Canindé”

Neste final de semana, um fato novo: “O Prefeito afastado de Canindé de São Francisco, Weldo Mariano (PT) quer voltar antes do término de sua licença por 180 dias. Weldo quer cancelar sua licença e retorna ao comando da gestão”.

Pank assumiu o comando da prefeitura em menos de um mês, e começou a organizar a administração pública, pagando débitos e conertando erros da gestão do prefeito licenciado.