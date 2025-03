Prefeito de Socorro anuncia concurso para professor da rede municipal

Em Nossa Senhora do Socorro, o prefeito Samuel Carvalho anunciou que o concurso público para professor efetivo da rede municipal de ensino acontecerá ainda este ano.

O anúncio oficial foi feito durante evento de entrega das carteirinhas do Benefício Estudantil Municipal (BEM), que aconteceu no último sábado (15), e foi retificado através das redes sociais do gestor no domingo (16).

“Desde o início da gestão realizamos diversos estudos para garantir a viabilidade deste concurso tão aguardado e, em breve, teremos a honra de divulgar o edital e dar mais um passo concreto no nosso compromisso com a valorização dos nossos servidores”, diz a nota publicada nas redes do prefeito Samuel Carvalho.

O concurso público para o magistério do município era, há anos, uma expectativa da categoria, já que o último foi realizado há mais de 10 anos atrás. O edital e as demais informações serão divulgadas em breve.

“Estamos comprometidos com a educação e isso significa estar comprometido também com os servidores. Sou fruto de concurso público, por isso sei a importância da realização dos certames, que representam segurança e estabilidade para os profissionais, assim como garantia dos seus direitos”, pontuou durante entrevista o gestor.

Foto: Milton Carvalho