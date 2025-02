Prefeito de Socorro assume vice-presidência do Consórcio Metropolitano

Durante assembleia geral do Consórcio do Transporte Metropolitano (CTM), realizada nesta sexta-feira (21), o prefeito de Nossa Senhora do Socorro, Samuel Carvalho, foi escolhido para ocupar o cargo de vice-presidente. O gestor reafirmou seu compromisso com a integração do transporte coletivo, visando aprimorar a qualidade do serviço para os usuários. Na ocasião, os membros do Consórcio também conduziram a sabatina de Hector Medeiros, que assumiu o cargo de diretor-executivo.

A indicação para assumir a vice-presidência foi feita pelo governador do Estado de Sergipe, Fábio Mitidieri, através do secretário de Planejamento, Júlio Filgueira, que o representou durante a assembleia. Com isso, o CTM, que reúne os municípios de Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, São Cristóvão e Barra dos Coqueiros, passa a contar com uma nova estrutura de gestão, que irá fortalecer as discussões e impulsionar soluções para aprimorar o transporte coletivo da região metropolitana.

“Quero agradecer a confiança dos prefeitos aqui da Grande Aracaju e do Governo do Estado, por ter indicado o nosso nome para estar como vice-presidente do Consórcio Metropolitano da Grande Aracaju. Essa é uma responsabilidade muito grande, mas vamos dar nossa parcela de contribuição, representando um município extremamente importante, que é o município de Socorro”, disse o prefeito Samuel Carvalho, que completou afirmando que irá prezar pela mobilidade urbana como um todo. “Vamos trabalhar prezando pela integração, pensando, inclusive, nos outros tipos de transportes coletivos, como os táxis lotação”.

A prefeita de Aracaju e presidente do Consórcio, Emília Corrêa, conduziu a assembleia e expressou satisfação com a nova formação. “Um consórcio que vai ser participativo, um consórcio que hoje tem um grupo de pessoas assumindo para valer. É isso que queremos”, afirmou a prefeita. “Não vamos admitir mais que se tenha um sistema desequilibrado que atinja o usuário”, finalizou.

Novo diretor executivo

Durante a assembleia, os membros do CTM realizaram a sabatina com Hector Medeiros, que era o diretor-executivo interino e agora assume o cargo de forma definitiva. Hector é graduado em Administração de Empresas pela Universidade Federal de Sergipe (UFS), possui especialização em Qualidade e Produtividade, também pela UFS, e conta com 28 anos de atuação no setor do transporte público.

