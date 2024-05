Prefeito Edvaldo abre 3ª edição dos Jogos Escolares de Aracaju

O prefeito Edvaldo Nogueira abriu neste sábado, 11, a 3ª edição dos Jogos Escolares, evento realizado pela Secretaria Municipal da Educação (Semed) que promove a prática esportiva entre os alunos da rede pública municipal de educação de Aracaju. Com 12 modalidades esportivas e 37 escolas municipais de Ensino Fundamental (Emefs) envolvidas no evento, os Jogos Escolares, este ano, alcançaram participação recorde dos alunos, com 4.300 inscritos. Eles realizarão as atividades esportivas que serão iniciadas nesta segunda-feira, 13, e se estendem ao longo das próximas duas semanas, com encerramento marcado para o dia 29.

O prefeito Edvaldo Nogueira destacou como é importante a participação dos alunos nesse evento esportivo que se tornou tradição na cidade, e explicou como a iniciativa se atrela a outras medidas de fomento à educação, adotadas pela gestão municipal.

“Esses são os nossos jogos escolares, uma atividade que realizamos todos os anos e que é muito importante para os nossos alunos. A Prefeitura está fazendo uma grande transformação na Educação do município. Hoje nossas escolas contam com ar-condicionado, na grande maioria, telas interativas, computadores para todos os estudantes, melhoria salarial dos professores e também realizamos atividades como a que estamos iniciando aqui hoje. Ela faz parte do processo educacional, pois integra e incentiva o espírito de coletividade e socialização entre os alunos. Além disso, esses jogos fazem com que a cidade descubra novos talentos nas diversas modalidades do esporte. Estou muito feliz por abrir a cerimônia que inicia os jogos, com 37 escolas e mais de 4.000 alunos participando, o que contribuirá de maneira efetiva para melhorar a aprendizagem dos nossos estudantes”, ressaltou o gestor.

O secretário municipal da Educação, Ricardo Abreu, enfatizou como a participação recorde de alunos na edição deste ano fortalece o aprendizado e detalhou como a atividade incrementa o conteúdo curricular da sala de aula e permite a inclusão dos alunos.

“Os Jogos Escolares da rede pública de Aracaju têm várias funções sobre a perspectiva pedagógica. Essa atividade desperta nos alunos o senso de pertencimento à nossa rede de ensino. Sob a perspectiva do conteúdo curricular da educação física, temos outros benefícios, como a ideia da competição, de saber reconhecer a vitória do outro, de vencer ele próprio. Estamos muito orgulhosos porque, a cada ano que passa, os Jogos Escolares se fortalecem ainda mais. Este ano temos recorde de inscritos, com mais de 4.000 estudantes que participarão nos próximos quinze dias de várias modalidades esportivas. Ampliamos a participação dos alunos público-alvo da educação especial, para promover a verdadeira inclusão dentro da rede, não apenas na prática pedagógica de sala de aula, mas principalmente na prática psicoativa. Quem sabe, também, no futuro, tenhamos daqui atletas que vão dar orgulho para a nossa cidade, ao nosso estado e ao nosso país”, comentou.

A realização dos Jogos Escolares 2024 acontece em quatro Emefs de Aracaju. São elas: Juscelino Kubistchek, no bairro Coroa do Meio; Florentino Menezes, no bairro Areia Branca; Papa João Paulo II, no Santa Maria; e Dr. Carvalho Neto, no Novo Paraíso. Além disso, a Estação Cidadania-Esporte Radialista Carlos Magno, localizada no bairro Bugio, também será utilizada para a competição.

A secretária da Juventude e do Esporte, Liliane Borba, afirmou que, assim como nas outras edições, a secretaria estará mais uma vez prestando apoio durante a realização da competição.

“A Sejesp está presente nos jogos escolares desde a sua primeira edição. Agora, estamos nesta terceira edição com uma participação significativa de alunos. Para nós é um prazer enorme abraçar esses estudantes em nossa casa, que é um espaço para cidade e para toda a população. Mesmo com os jogos, a Estação funciona normalmente, com as atividades que já são realizadas, mas estaremos aqui prestando esse serviço, também, para os alunos durante toda a realização dos jogos, com apoio e tudo que eles precisem durante o evento, assim como ocorreu nos anos anteriore”, afirmou.

Participação escolar

Os Jogos Escolares acontecem desde 2019, mas nos anos de 2020, 2021 e 2022 não pôde ser realizado em virtude da pandemia de covid-19. O retorno triunfal em 2023 empolgou os alunos, professores, coordenadores e todo o corpo escolar das unidades de ensino. Este ano, estão presentes na competição as seguintes modalidades: queimado, cabo de guerra, futsal, mini-handebol, basquete 3×3, voleibol, badminton individual, xadrez, dama, dominó, jogos eletrônicos e atletismo.

“Os nossos alunos estão superempolgados com os jogos. Nós inscrevemos mais de 200 crianças para a competição. No ano passado, apesar de ter sido o nosso primeiro ano nos Jogos, conquistamos 10 troféus e 43 medalhas. É por isso, também, que os alunos estão tão entusiasmados com os Jogos deste ano. Com o apoio dos nossos professores, que trabalham com o foco em incentivar os estudantes, conseguimos mobilizar eles para participarem. Essa competição acaba sendo muito importante para o aprendizado, pois traz uma série de estímulos como a sensação da vitória, da torcida, do companheirismo. É um evento que já aguardamos para o ano, e que vem para agregar no aprendizado das nossas crianças”, declarou a diretora da Emef João Oliva, Elaine dos Anjos.

A aluna da Emef Anísio Teixeira, Ana Clara dos Santos, de 13 anos de idade, que estuda o 8º ano do ensino fundamental, chega na competição com um objetivo em mente: ganhar a disputa no handebol. No entanto, ela reconhece também como a atividade é uma oportunidade para que seus colegas demonstrem seus talentos no mundo do esporte.

“Eu acho os Jogos Escolares muito legal. É a segunda vez que participo e vai ser uma grande oportunidade para aqueles que querem se especializar em algum esporte. Eu não sou uma delas, mas estou animada para competir durante os jogos. Eu vou disputar o handebol e estive me preparando para isso, assim como todo o meu time. Vamos ganhar e levar mais uma vez esse título pra casa. É muito legal essa oportunidade, porque a gente tem o ensino na sala de aula, mas aqui também, nas quadras. Além disso, vários alunos podem mostrar o seu talento aqui e, quem sabe, seguir nisso para o futuro”, contou.

Foto: Ana Lícia Menezes/PMA