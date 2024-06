PREFEITO EDVALDO ABRE FORRÓ CAJU 2024: “UM FESTEJO QUE REPRESENTA A MANUTENÇÃO DAS TRADIÇÕES DA CAPITAL”

A noite da véspera de São João, mais uma vez, foi marcada por um dos festejos mais tradicionais de Aracaju, que reuniu um público estimado de 50 mil pessoas na praça Hilton Lopes, região dos mercados centrais: o Forró Caju 2024.

Com shows do sergipano Unha Pintada abrindo a primeira noite de festa, neste dia 23, o evento contou ainda com apresentações de Xote Baião, Mano Walter, Zuerões do Forró e da dupla sertaneja Maiara e Maraísa, que subiram ao palco Luiz Gonzaga e fizeram a alegria do público. Ao abrir mais uma edição do evento, o prefeito Edvaldo Nogueira destacou que é “uma alegria ver o Forró Caju, um festejo que representa a manutenção das tradições da capital, acontecer novamente”.

“Tivemos milhares de pessoas reunidas nessa primeira noite de Forró Caju, uma festa maravilhosa, que mostra a alma da nossa cidade e que já é uma tradição em Aracaju. Mais uma vez esse nosso festejo junino confirma o sucesso. Aqui na praça Hilton Lopes, ao longo desses sete dias, vão circular muito forró e mistura de ritmos, tudo para que aracajuanos e turistas possam celebrar o São João e São Pedro com muita alegria, segurança e conforto. Contamos com câmera de reconhecimento facial, um aparato de forças de segurança atuando na festa, serviços de saúde, o Camarote da Acessibilidade, limpeza do espaço, tudo para tornar essa festa extraordinária. Esse é o Forró Caju, é tradição e o melhor forró do Brasil. Se Sergipe é o país de forró, Aracaju é a capital da alegria”, afirmou o prefeito.

Edvaldo ressaltou também como o evento se destaca pelo caráter de fomento econômico e de valorização da cultura sergipana. Para este ano, o Forró Caju, que acontece ao longo de todo o mês de junho, reúne 120 artistas, sendo 103 deles da casa, e promete atrair um dos maiores públicos de todos os tempos.

“O Forró Caju é conhecido por alguns aspectos fundamentais, o primeiro deles é o de preservar e manter a tradição do forró. Temos o nosso grande palco, o Luiz Gonzaga, que atende todos os gostos do público, sem abrir mão da nossa cultura tão popular. Ao longo de todo o mês, terão passado pela ampla programação do Forró Caju mais de 120 atrações, sendo a grande maioria delas de artistas sergipanos. O outro aspecto dessa festa é a economia, com os hotéis lotados e muitos turistas na cidade, para aproveitar os festejos juninos do Arraiá do Povo e do Forró Caju. Isso movimenta toda a cidade e proporciona momentos de alegria. A realização dele no Centro da cidade é também um processo de revitalização dessa região da cidade, que traz vida e ainda mais movimento econômico para este local tão importante para a nossa capital”, declarou.

Com público estimado em 50 mil pessoas para a primeira noite do evento e expectativa de lotação máxima ao longo dos próximos dias, todo o aparato que garante o conforto para os forrozeiros está mantido pela Prefeitura, com ampliação do número de profissionais que atuam em diversas frentes durante a festa, como explicou o secretário municipal da Defesa Social e da Cidadania, tenente-coronel Silvio Prado.

“O Forró Caju já mostrou que será, mais uma vez, sucesso de organização e de planejamento. Trabalhamos para oferecer tudo que for necessário para o conforto da população aracajuana e turistas que vieram aproveitar essa grande festa junina. Cada ano a gente incrementa e deixa ainda melhor a organização. Este ano estamos com praticamente tudo ampliado, com o dobro de atendimento na saúde, o dobro de atendimento de policiamento periférico, o dobro de atendimento de bombeiros civis e militares, tudo para garantir segurança e uma festa de qualidade para as pessoas. Fizemos isso porque as atrações deste ano atraem um público muito grande e precisamos fazer com que seja uma festa tranquila para todos. A estimativa é de que, neste primeiro dia, 50 mil pessoas tenham marcado presença na praça Hilton Lopes e nos próximos dias a expectativa é de lotação máxima, que são 60 mil pessoas”, detalhou.

Alegria e tradição

O Forró Caju faz parte do calendário nacional de eventos como um dos maiores festejos juninos do Brasil e atrai, ano a ano, milhares de pessoas para a região dos mercados centrais em Aracaju. A festa histórica faz parte também da história de vida dessas pessoas, pois proporciona momentos inesquecíveis de alegria e confraternização e é, claro, é nele que as pessoas aproveitam o tradicional forró com o triângulo, a sanfona e a zabumba, mas também outros ritmos similares que fazem o gosto do público que cantam em coro, acenam e interagem com os artistas.

“O Forró Caju tem, cada vez mais, se superado e é hoje uma atração turística que é explorada pelos agentes de viagem que vão captar os pacotes fora de Sergipe. É uma festa que começou para oferecer entretenimento para a população e continua melhorando ano a ano. Ele conta com uma programação diversificada, rica e que encanta o povo e já começou com casa cheia. Este é mais um dos nossos eventos que se inserem na lógica da economia criativa e é tratado como um negócio para movimentar diversas cadeias econômicas deste entorno, como os ambulantes, a rede de hotéis, locadora de carros e muito mais. O Forró Caju é também um momento de oportunidade. Alguns dos artistas que passam por aqui nem sempre se apresentam na nossa cidade. Por se tratar de um evento gratuito e seguro, é uma ocasião ideal para as pessoas acompanharem o show dos seus artistas favoritos e celebrarem juntos conosco essa alegria”, frisou o presidente da Fundação Cultural Cidade de Aracaju, Luciano Correia.

Além de se destacar pela programação ampla que contempla renomados artistas nacionais e locais e preservar a tradição e a cultura nordestina, o Forró Caju é marca registrada em qualidade, segurança e organização, o que faz dela uma das maiores festas do país, sobretudo nesse período junino. Uma outra característica que contribui para atrair cada vez mais turistas que aproveitam esse evento é a hospitalidade única do povo aracajuano, como afirmou o secretário municipal do Turismo, Jorge Fraga.

“Estamos iniciando o melhor e mais seguro forró do Brasil. Aqui em Aracaju, temos o melhor São João não só pelas atrações musicais, mas também pela segurança e estrutura da festa. Além disso, ele acontece nesta linda cidade que é limpa e organizada e muito elogiada pelos turistas. Neste mês de junho, temos vários forrós pelo Brasil, mas Aracaju disputa hoje com uma festa de qualidade. Nossa cidade transforma o turista em um filho de Aracaju. Temos acompanhado alguns festejos juninos com alguns problemas e críticas, mas com o nosso não acontece isso, porque o nosso trabalho é focado na valorização cultural e em levar alegria para o povo, tudo gratuitamente. Nosso Forró Caju forró é tradição, tranquilidade para o turista e para os aracajuanos. Ele é o nosso carro-chefe para vender a capital para as operadoras e agentes de turismo, porque todo mundo quer saber e conhecer o Forró Caju”, salientou.

AAN – Foto: Ana Lícia Menezes/PMA