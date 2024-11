Prefeito Edvaldo acende as luzes do Natal Iluminado na Orla

Dando continuidade ao projeto Natal Iluminado na cidade, o prefeito Edvaldo Nogueira acendeu, nesta quinta-feira, 14, as luzes da decoração natalina na Orla da Atalaia, um dos principais cartões postais da capital. A decoração especial deixou o espaço, que atrai milhares de turistas, ainda mais bonito, com luzes ao redor dos arcos e com a instalação de 876 enfeites luminosos, totalizando 108 mil pontos de luz. Além dos elementos, o local ganhou uma árvore de Natal com 22 metros de altura.

Ao acender as luzes, o prefeito destacou a importância da realização de mais uma edição do Natal Iluminado em Aracaju. “Estamos dando continuidade a esse momento importante da nossa cidade, que é a decoração natalina. Iniciamos ontem, com o acendimento das luzes no Calçadão da Praia Formosa e hoje, avançamos para mais um cartão postal, a nossa Orla da Atalaia. Instalamos diversos elementos decorativos para tornar o local ainda mais belo para os aracajuanos e turistas. Com toda essa quantidade de luzes, faremos a maior edição do Natal Iluminado dos últimos anos, consolidando a nossa capital no calendário natalino do país”, afirmou Edvaldo.

Para decorar a Orla da Atalaia foram utilizados 25 tipos de adereços diferentes. Além da árvore de Natal de 22 metros de altura e dos mais de 800 enfeites, também foram instalados 1.300 metros de mangueiras luminosas de LED e 504 projetores, também de LED. O toque especial ficou na iluminação ao redor do letreiro com a frase “Eu Amo Aracaju” e dos Arcos, que destacam os monumentos à distância.

Atração

O local que, diariamente, atrai grande fluxo de pessoas, foi visitado também por aqueles que se deslocaram à Orla para apreciar a decoração. É o caso de Cristiane Xavier e Maurício Oliveira, casal da cidade de Camaçari, na Bahia, que está passeando pela capital sergipana.

“Estamos aqui a passeio e a cidade está maravilhosa. A decoração de Natal está muito linda e bem acolhedora. Esse tipo de ação é muito bacana, principalmente para nós que somos turistas. Se torna um atrativo a mais para a gente. Manter essa tradição é fundamental, porque é um período de uma das festas mais lindas que temos, um momento de agradecer a Deus por tudo”, disse Cristiane.

O mesmo sentimento foi expressado pelo casal Mário Bandeira e Rosângela Pimentel, que reside em Vila Velha, no Espírito Santo, e está de passagem pela capital sergipana pela primeira vez. “Aracaju é um espetáculo de cidade. Uma capital moderna, extremamente limpa, com baixo índice de violência e nada melhor do que comemorar o aniversário da minha esposa aqui. Quando nos deparamos com a decoração de Natal ficamos encantados. É a primeira vez que vejo uma cidade tão bem ornamentada. Estamos apaixonados e já pretendemos voltar”, salientou.

Natal Iluminado 2024

Retomado em 2017 pela Prefeitura, o Natal Iluminado se consolidou como um grande evento de final de ano da capital sergipana, atraindo milhares de pessoas aos pontos turísticos de Aracaju que recebem a decoração no período natalino. Já no primeiro ano, o evento foi realizado em parceria com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo em Sergipe (Fecomércio/SE), no Centro da cidade, e com o Grupo Energisa, no Parque da Sementeira.

Ao longo dos anos, a iniciativa ganhou projeção, passando a iluminar outros pontos da capital, a exemplo das Orlas da Atalaia, Pôr do Sol e dos bairros Industrial e Porto Dantas. Em 2024, o Natal Iluminado em Aracaju se consolida como a maior edição dos últimos tempos, com mais de 40 milhões de pontos de luz espalhados pela capital.

Foto: Marcos Panxão/PMA