Prefeito Edvaldo acende as luzes do Natal Iluminado no Centro

O prefeito Edvaldo Nogueira e o diretor-presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Sergipe (Fecomércio/SE), Marcos Andrade, acenderam, nesta quinta-feira, 28, as luzes do Natal Iluminado das praças Fausto Cardoso, Almirante Barroso e Olímpio Campos. Em sua oitava edição, a decoração especial do Centro conta com mais de 6 milhões de pontos de luz, permanecendo aberta ao público até o dia 6 de janeiro de 2025. Além da ornamentação da área, a programação inclui apresentações musicais e a parada de Natal, aos fins de semana, com desfile de músicos e atores circenses.

Ao acender as luzes, Edvaldo destacou a importância da parceria entre a Prefeitura de Aracaju e a Fecomércio para a consolidação do Natal Iluminado. “Esta foi uma ideia que tive quando retornei à Prefeitura, em 2017, e que se concretizou. Firmamos a parceria com a Fecomércio e, desde então, fomos crescendo até chegar ao que é hoje. Este ano, aumentamos a iluminação, chegando a 40 milhões de pontos de luz em toda a cidade, para que os aracajuanos, sergipanos e turistas tenham uma bela experiência. Com isso, impulsionamos o turismo, mas também movimentamos a economia com a geração de emprego e renda”, afirmou.

Presidente da Fecomércio/SE, Marcos Andrade também reforçou a relevância da somação de forças entre a instituição e o governo municipal para a decoração natalina da cidade. “Este é um momento ímpar na história de Aracaju, porque este ano o Natal Iluminado foi ampliado para toda a cidade. Temos a Sementeira, as orlas e hoje as praças Fausto Cardoso, Almirante Barroso e Olímpio Campos. É o oitavo ano que mantemos essa parceria com a Prefeitura. Sempre trazemos iniciativas para cá, com outros eventos, e a cada momento ficamos mais satisfeitos e felizes com essas parcerias. A Fecomércio, como representante do empresariado sergipano, busca a geração de emprego e renda e é isso que pretendemos também com o Natal Iluminado” explicou.

Representando o governador em exercício, Zezinho Sobral, o secretário de Estado da Casa Civil, Jorginho Araújo, reforçou que “essa é uma parceria que sempre continuará”, salientando a importância do projeto para a capital e para o estado. “Esses laços serão fortalecidos, porque quem ganha é a população aracajuana. Desde que o governador Fábio Mitidieri assumiu o Estado, esse tem sido o compromisso dele e continuará sendo ao longo dos próximos anos”, declarou.

Parceria

Mais uma vez, a Prefeitura de Aracaju se soma ao sistema Fecomércio/SE para a realização do Natal Iluminado nas praças da região central da cidade. Através da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), a gestão atuará na garantia da limpeza do local durante todo o evento.

Para isso, serão disponibilizados dois agentes fixos para a manutenção da área durante a festa e, no pós-evento, no dia seguinte, mais 11 agentes estarão atuando para deixar o espaço pronto para o início da noite. Além disso, foi ampliado o número de lixeiras espalhadas na região e foram instalados 40 lutocares em formatos de ilhas. A Prefeitura também credenciou 70 ambulantes para comercializar alimentos, bebidas e adereços natalinos no espaço.

Histórico do Natal Iluminado

Retomado em 2017 pela Prefeitura de Aracaju, o Natal Iluminado se consolidou como um dos principais eventos do calendário festivo da capital, atraindo milhares de pessoas aos pontos turísticos de Aracaju, que recebem a decoração no período natalino.

Já no primeiro ano, o evento foi realizado em parceria com a Fecomércio/SE, no Centro da cidade, e com a Energisa, no Parque da Sementeira. Ao longo do tempo, a iniciativa ganhou projeção, passando a iluminar outros pontos da capital, a exemplo das Orlas da Atalaia, Pôr do Sol, bairro Industrial e Porto Dantas. Este ano, a cidade conta com a maior edição, ao iluminar a capital com mais de 40 milhões de pontos de luz.

