PREFEITO EDVALDO ACENDE LUZES DO NATAL ILUMINADO DA SEMENTEIRA E ENTREGA ESPAÇO MUNDO DA CRIANÇA

O prefeito Edvaldo Nogueira acendeu, nesta segunda-feira, 18, as luzes do Natal Iluminado do Parque da Sementeira. A iniciativa é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Aracaju e o Grupo Energisa, que leva para esta área de lazer da cidade 10 milhões de pontos de luz, contribuindo para que a capital sergipana tenha a maior edição do evento este ano.

O prefeito também entregou o Espaço Mundo da Criança. A novidade integra o projeto de reurbanização do parque, que está sendo realizado pela gestão municipal com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

“Este é um momento de muita alegria. Estamos acendendo as luzes do terceiro ponto da cidade, no nosso Parque da Sementeira. E começamos mais cedo do que nos anos anteriores, para que as pessoas possam desfrutar da beleza do Natal Iluminado por um tempo maior. O Natal é um período muito especial para todos nós, então precisamos comemorar esse momento com uma decoração igualmente especial. Portanto, fico muito feliz de acendermos as luzes da Sementeira, deixando esse lugar que tanto amamos ainda mais lindo para que a população possa desfrutar”, destacou o prefeito.

Edvaldo ressaltou ainda a relevância do Natal Iluminado para o incremento da economia local e para o fortalecimento da cidade como um polo de atração turística nesta época do ano. “Além de toda a simbologia que o período traz, é também uma oportunidade de geração de emprego e renda. Desde 2017, quando retomamos o Natal Iluminado, a nossa intenção é fazer dele esse evento grandioso. E conseguimos consolidá-lo como um polo atrativo. Hoje, a decoração da capital chegou a sua maior edição, com 40 milhões de pontos de luz, e tenho certeza de que nossa capital não deve a nenhuma outra no que diz respeito à beleza da iluminação natalina. É uma alegria para mim, enquanto gestor da cidade”, frisou.

Este ano, a decoração de Natal do Parque da Sementeira é composta por: um túnel iluminado com 140 m² de comprimento; 200 árvores iluminadas com cordão de LED; árvores de 30 metros decoradas com festão verde, pingentes e luzes; lago de cisnes com árvores de 20 metros de altura; cenários instagramáveis, como caixas de presente, bolas de Natal 3D e Papai Noel; letreiro com o ano de 2025; conjunto bike energy, envolvido por neve artificial e 100 m² de área do Castelo Iluminado. Além disso, o público terá à disposição uma praça de alimentação e banheiros químicos instalados em pontos estratégicos do parque.

Para o diretor-presidente da Energisa em Sergipe, Roberto Carlos Currais, o sucesso do Natal Iluminado demonstra a importância da parceria entre a empresa e a gestão municipal.

“Temos uma série de novidades este ano, como a maior árvore que já trouxemos ao longo das edições, muitos espaços instagramáveis, tudo muito bonito. Vale a pena vir com amigos e familiares prestigiar toda essa beleza, que fica até o dia 5 de janeiro. Todo esse trabalho é fruto da parceria com a Prefeitura, surgiu em 2017, e temos um projeto construído com muita dedicação, atenção e carinho. O Natal Iluminado se tornou uma referência e um patrimônio para a cidade”, considerou.

O presidente da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), Bruno Moraes, ressaltou que a realização do Natal Iluminado, além de tornar a cidade ainda mais bonita, é também uma oportunidade para que segmentos econômicos que comercializam ampliem seus faturamentos no período.

“Toda essa linda decoração atrai diversas pessoas ao parque, o que possibilita aos comerciantes que estão no local aumentarem as suas vendas. Então, é com um carinho muito grande que a equipe da Emsurb contribui para esse momento. É uma iniciativa que planta no coração dos aracajuanos esse sentimento único proporcionado pelo Natal, que é a fraternidade”, disse.

Espaço Mundo da Criança

Durante o acendimento das luzes do Natal Iluminado da Sementeira, também houve a entrega do Espaço Mundo da Criança, erguido no local. Fruto de um investimento aproximado de R$ 860 mil, o novo playground integra o projeto de reurbanização da área de lazer, que está sendo executado pela Prefeitura, com recursos do BID.

Situado próximo à entrada do parque, o Espaço Mundo da Criança ocupa uma área de 3.500 metros quadrados e conta com: pista de patinação, anfiteatro, quiosques, bancos e mesas, cercamento com estacas de eucalipto, pavimentação em concreto pigmentado, piso acolchoado e jardim. O espaço para a primeira infância possui ainda balanço duplo fraldinha, cavalo mola, caramujo, girafa, aranha, jacaré, casa do samurai, mesa coletiva e arcos de esguicho.

Já o espaço inclusivo conta com escorregador acessível, balanço acessível e o duplo astronauta, bancada acessível de areia, trepa-trepa 12 arcos e espirobol acessível. Também tem brinquedos regulares como balanço duplo, centro de atividades A e B, navio pirata e túnel de pneus, além de painéis ábaco, pictograma, xilofone e espelho distorção.

De acordo com o secretário municipal da Infraestrutura e presidente da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), Sérgio Ferrari, a inauguração do Espaço Mundo da Criança é uma oportunidade para que as famílias levem os pequenos para se divertirem durante as festas de fim de ano.

“Como estamos no período natalino e contamos, historicamente, com o Natal Iluminado no parque, adiantamos o processo para inaugurar esse espaço para as crianças. Ele é voltado para a primeira idade e para pessoas com deficiência. Agora, ele conjuga com o acendimento das luzes, tornando o ambiente ainda mais bonito e mostra como será a Sementeira quando toda a reurbanização for finalizada”, explicou.

