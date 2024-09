PREFEITO EDVALDO ANUNCIA BANCA E CRONOGRAMA DO CONCURSO PARA PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ARACAJU

O prefeito Edvaldo Nogueira assinou na tarde desta terça-feira, 17, contrato com o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), empresa que será responsável por organizar o concurso para o magistério municipal de Aracaju. O anúncio da banca foi feito no auditório do Centro Administrativo da Prefeitura, e contou com a participação do secretário municipal da Educação, Ricardo Abreu, da secretária municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão, Michele Lemos, do procurador-geral do município, Sidney Amaral, e de integrantes da comissão do concurso.

Ao anunciar a banca organizadora do concurso, o prefeito Edvaldo Nogueira destacou que a realização desse certame é o cumprimento de mais um compromisso assumido por sua gestão com a população aracajuana, e representa o ponto culminante do Escola Tech, programa implementado pela Secretaria Municipal da Educação para melhorar a qualidade do ensino ofertado pela rede. Ele citou as grandes transformações realizadas na educação, como as escolas em tempo integral, reforma e construção de novas unidades de ensino, aumento de vagas nas creches, notebooks para os alunos, material escolar, telas interativas, fardamento, entre outras, que tornaram as escolas de Aracaju unidades de ensino mais modernas.

“Essa é uma notícia maravilhosa. Estamos avançando significativamente no que diz respeito à qualidade do ensino, porque também estamos, de maneira efetiva, melhorando o nível de aprendizado nesses últimos anos em nossas escolas. Toda essa revolução que fizemos na educação vem seguida da joia da coroa, que é o concurso para professor, para que a gente possa ter servidores efetivos e de carreira no município de Aracaju, suprindo essa lacuna que está presente em nossa educação. Embora tenhamos os Processos Seletivos Simplificados, que foram muito importantes para que a gente tocasse a educação, mas era uma necessidade muito grande fazermos esse concurso”, destacou o prefeito.

Secretário municipal da Educação, Ricardo Abreu afirmou que, com esse concurso, a Prefeitura de Aracaju está completa um trabalho de planejamento estratégico estipulado em três alicerces, que são a ampliação das escolas; a modernização das instituições com o programa Escola Tech; e a realização do concurso público. “Serão 425 vagas, a maioria delas para pedagogos, porque a rede tem se descoberto com uma DNA para a educação infantil e os anos iniciais do ensino fundamental. Mas também teremos vagas para outras áreas do currículo da educação básica. Então é muito importante que as pessoas que são público-alvo deste concurso fiquem atentas. O edital vai ser publicado no Diário Oficial do Município de Aracaju de hoje, e a partir do dia 20 de setembro as pessoas podem começar a fazer suas inscrições ou pedir a isenção de taxa, nos casos previstos por lei”, explicou.

Concurso público

Todo o certame está sendo projetado a partir de uma comissão que conta com a participação da Procuradoria-Geral do Município (PGM), da Secretaria Municipal da Educação (Semed), da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão (Seplog) e do Sindicato dos Professores do Ensino Fundamental de Aracaju (Sindipema).

Conforme consta no cronograma do edital, o período para solicitação das inscrições será de 20 de setembro a 21 de outubro, e o prazo final para o pagamento da taxa de inscrição, 8 de novembro. As provas objetivas e discursivas serão aplicadas no dia 22 de dezembro, e a divulgação da relação dos aprovados está prevista para o dia 20 de janeiro de 2025.

No total, o concurso disponibilizará 425 vagas, mais cadastro de reserva. O certame terá validade de dois anos, podendo ser prorrogável por igual período. Do total de vagas, 359 serão para a área de pedagogia e 66 para as demais disciplinas da educação básica do ensino fundamental, como língua portuguesa, matemática, história, geografia e artes.

O último concurso para o magistério municipal de Aracaju foi realizado em 2012, no segundo mandato de Edvaldo como prefeito de Aracaju. À época, foram disponibilizadas 152 vagas para o cargo de professor da educação infantil e do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, além de cadastro reserva para as demais áreas do currículo do ensino fundamental da Semed.

Foto ascom PMA

Por Lucas Silva