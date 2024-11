Prefeito Edvaldo celebra sucesso do Itaú BBA IronMan 70.3 em Aracaju

O prefeito Edvaldo Nogueira celebrou a realização da primeira prova de triathlon na capital sergipana, o Itaú BBA IronMan 70.3, que aconteceu neste domingo, 24. A prova, considerada a maior da América Latina desta modalidade esportiva, reuniu 1.200 atletas, de 25 estados do Brasil e de 12 países do mundo, que participaram da competição. O percurso da prova passou pelos principais cartões postais da cidade, iniciando na Orla Pôr do Sol e encerrando na Orla da Atalaia. Além de reunir inúmeros triatletas do país e do mundo, o IronMan também levou os aracajuanos e sergipanos às ruas, que fizeram uma torcida empolgante.

Para o gestor da capital, ver Aracaju sediar uma prova de triathlon como o Itaú BBA IronMan 70.3 “é motivo de muita felicidade, especialmente por projetar a cidade para o para o mundo”. Edvaldo acompanhou toda a competição, desde a largada da natação, como staff da primeira-dama, Danusa Silva, que é triatleta.

“Estou muito feliz por Aracaju ter sediado uma das etapas do IronMan com tamanho sucesso. Essa é uma prova de nível internacional, que contou com a participação de atletas de 12 nacionalidades e que movimentou a cidade. Trazer um evento esportivo deste tamanho, que carrega consigo a marca das maiores provas de triathlon do mundo, projeta a nossa capital mundialmente. Além disso, impulsiona o nosso turismo e movimenta a nossa economia, com a geração de emprego e renda. Apoiar eventos como este é uma política da nossa gestão, que foi adotada justamente por tudo o que esse tipo de iniciativa traz para a cidade”, destacou o prefeito, que foi homenageado com o troféu “Amigos do Ironman”, em reconhecimento ao apoio da Prefeitura para a realização do evento.

O governador Fábio Mitidieri também comemorou a realização do IronMan na capital sergipana. “O sergipano abraçou o IronMan 70.3 e eu percebi isso conversando com os atletas que vieram participar da prova. O calor humano dos sergipanos que veio para as ruas torcer também foi um grande diferencial e ainda tivemos sergipano vitorioso, como terceiro colocado, o nosso Romulo Menezes. Ele foi atleta do Bolsa Atleta quando eu fui secretário do Esporte de Aracaju, na gestão do prefeito Edvaldo, em 2011. Estou muito feliz de ver essa competição de triathlon levando o nome de Sergipe para o mundo. Como governador, reconheço a importância de promover e apoiar a realização de eventos assim, que colocam nosso estado aos olhos do mundo”, salientou.

Organização e segurança

Apesar de ter sido a primeira vez que Aracaju sediou o Itaú BBA IronMan 70.3, a capital sergipana já possui e experiência na realização de grandes competições esportivas. Entre elas está a Corrida Cidade Aracaju, que alcançou, em 2024, o maior número de participantes já inscritos, se tornando a maior corrida de rua do Norte/Nordeste.

A competência da gestão municipal para planejar e organizar um evento como o deste domingo foi atestada pelo CEO do IronMan Brasil, Carlos Galvão, que, após outras quatro provas realizadas no país este ano, considerou a de Aracaju “a melhor experiência que tivemos em 25 anos”.

“A gente planejou esse evento durante o ano todo, em conjunto com a Prefeitura, e eu posso afirmar que, como um primeiro triathlon aqui na cidade, foi a melhor experiência que tivemos em 25 anos organizando provas de IronMan no Brasil. O entendimento entre nós do IronMan com a gestão municipal e todos os órgãos públicos da cidade foi fantástico. Primeiro evento é sempre o primeiro evento, então a gente acaba tendo vários ajustes pequenos a serem feitos, mas estamos muito satisfeitos com o apoio imprescindível para realizar uma competição dessa magnitude em Aracaju. Agradeço ao prefeito Edvaldo e a toda a equipe da Prefeitura que trabalhou conosco. Cada um foi, absolutamente, espetacular na organização deste IronMan. Agora, a nossa intenção é de que Aracaju continue sediando essa prova ao longo dos próximos anos”, constatou.

Para que a prova fosse realizada em Aracaju, a Prefeitura assegurou o apoio logístico necessário, através de serviços de infraestrutura, mobilidade urbana, limpeza, segurança e saúde, o que foi fundamental para que os atletas disputassem os 1,9 quilômetros de natação no rio Vaza Barris, além dos 90 quilômetros de ciclismo e dos 21,1 quilômetros de corrida. As ações envolveram as secretarias da Defesa Social e Cidadania (Semdec), da Saúde (SMS), do Turismo (Setur), da Juventude e do Esporte (Sejesp), e a Superintendência de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju.

A Guarda Municipal de Aracaju (GMA) também esteve presente no evento, com 300 guardiões, além de viaturas, bicicletas e motocicletas, assim como a Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), garantindo a limpeza das áreas utilizadas. Além disso, a gestão contou com a parceria do Governo de Sergipe, que garantiu a segurança dos competidores, através dos órgãos estaduais.

“A prova foi um verdadeiro sucesso. Mas para isso, realizamos um planejamento de longo prazo e que foi intensificado nos últimos 3 meses, com reuniões semanais junto aos organizadores e com todas as forças de segurança da Prefeitura e do Governo do Estado, cada um trabalhando dentro da sua área de atribuição. Foram mais de 500 pessoas trabalhando, exclusivamente, com a segurança da prova, sobretudo com a proteção do ciclista, sem deixar de garantir fluidez ao trânsito na cidade. Por fim, tudo ocorreu da melhor maneira possível, fruto desse trabalho conjunto, focado em entregar uma festa linda para a população aracajuana”, detalhou o superintendente da SMTT e coordenador do IronMan em Aracaju, tenente-coronel Silvio Prado.

Primeiros colocados

Após 3h57min de prova, o primeiro colocado a cruzar a linha de chegada, na Praça de Eventos da Orla da Atalaia, foi o atleta Santiago Ascenço (GO), seguido por Flávio Queiroga (CE), ocupando a segunda colocação. Para completar o pódio, o terceiro colocado foi o aracajuano Romulo Menezes, que atualmente reside em Brasília e contou sua história de superação, iniciada no programa Bolsa Atleta, da Prefeitura de Aracaju, em 2011.

“Eu fui um dos beneficiados do Bolsa Atleta, pela Prefeitura de Aracaju, na gestão de Edvaldo e quando Fábio, hoje governador do Estado, era secretário do Esporte do município. Com isso, eu pude me manter no esporte de alto rendimento, já naquela época. Depois, consegui me manter de outras formas, com patrocínios, mas tive que parar em um período, por conta da pandemia da covid-19. Fui estudar para concurso, consegui uma aprovação e, devido a isso, pude voltar para o esporte. Hoje, em Aracaju, fui presenteado com essa festa na cidade, ocupando o terceiro lugar. Quando voltei para o triathlon, há um ano e meio, não imaginava, de maneira nenhuma, que teríamos uma competição aqui, mas assim que confirmaram, me propus a treinar para isso e deu tudo certo”, comemorou.

Ariele Monticeli (SP) foi a primeira atleta feminina a cruzar a linha de chegada, após 4h35min. Logo em seguida, Larissa Mayara Oliveira (MG) e Paula Zamboni (RJ) também garantiram o pódio, com o segundo e terceiro lugar, respectivamente. Para a grande campeã, que não participava de competições há sete anos, a prova foi divertida, mas o principal diferencial do IronMan 70.3 em Aracaju foi a torcida do público.

“No início, eu não tinha certeza se havia ficado em primeiro lugar, mas comemorei, porque eu estava a maior parte da prova na frente. Já estava há sete anos sem participar de competições, então não tenho ritmo nenhum de prova, mas também não tenho pressa, faço sempre o que eu quero fazer, no tempo que eu quero fazer. Obviamente, tenho muita experiência por ter sido atleta profissional, mas isso diz muito mais sobre levar a competição de uma forma mais divertida, mais leve, sem pressão. Você faz porque gosta, porque faz sentido, porque te faz feliz. Além disso, esse carinho e a torcida da população foi perfeito. Foi a prova mais legal que eu já fiz, de torcida, porque como a acolhida passava várias vezes, a torcida fez muita diferença, era de arrepiar, as pessoas gritando e incentivando. Não tinha como desistir. Foi lindo. Eu adorei e estou muito feliz”, relatou.

A competição

O Itaú BBA Ironman 70.3 Aracaju-Sergipe é a última das cinco etapas programadas para este ano. A prova é composta por um percurso de 1,9 km de natação, 90 km de ciclismo e 21,1 km de corrida. Na capital sergipana, a natação foi realizada na foz do rio Vaza-Barris, no bairro Mosqueiro, onde também foi montada a T1. No ciclismo, a competição realizou três voltas em um trajeto, praticamente, plano, chegando na praia da Atalaia. No local, estava montada a T2, o Ironman Village e a chegada. Já a corrida teve como ponto principal a Orla da Atalaia.

Com a prova, Aracaju classifica 45 atletas para o Ironman 70.3 World Championship 2025, que será realizado em Marbella, na Espanha, nos dias 8 e 9 de novembro de 2025.

Foto Marco Panxao