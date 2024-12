Prefeito Edvaldo é homenageado pelo TCE/SE com colar e diploma do Mérito

O prefeito Edvaldo Nogueira recebeu, nesta segunda-feira, 9, pelas mãos da presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE), conselheira Susana Azevedo, o colar e diploma do Mérito Gumersindo Bessa. A honraria é concedida a personalidades que prestaram serviços relevantes para o desenvolvimento do estado e da capital, em diversas áreas de atuação, como representantes dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Além de Edvaldo, também receberam a outorga o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macêdo, o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, entre outras figuras públicas.

Para o prefeito, a honraria concedida pelo TCE/SE demonstra o reconhecimento ao trabalho realizado por ele, em seus quatro mandatos à frente da cidade, para transformar Aracaju na capital da qualidade de vida do Nordeste.

“É com muita alegria e satisfação que recebo a maior condecoração do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, especialmente porque homenageia aqueles que contribuíram para o desenvolvimento do estado. Como gestor da capital, conduzi um projeto que mudou a face da cidade, transformando a vida das aracajuanas e aracajuanos, e, ao receber este colar, sinto a sensação de dever cumprido. É um reconhecimento ao trabalho que desenvolvi, juntamente com grandes profissionais, para devolver à Aracaju o título de capital da qualidade de vida do Nordeste. É uma honraria que levarei comigo sempre”, destacou o prefeito.

Edvaldo ressaltou ainda a relevância da honraria, que foi instituída em 2013 e recebe o nome de Gumersindo Bessa. “Além de reconhecer o esforço que cada homenageado depositou em suas ações para fazer Sergipe se desenvolver, é também um incentivo para que cada um continue trabalhando para fazer mais e melhor pelo povo. Eu, pessoalmente, encerro meu mandato no dia 31 de dezembro, mas seguirei firme neste propósito de trabalhar pela nossa gente”, reiterou o gestor, lembrando que Gumersindo Bessa “foi uma grande personalidade sergipana e um grande jurista, que ficou famoso no Brasil inteiro pelos seus trabalhos no Poder Judiciário”.

A mais alta honraria do TCE/SE foi instituída em 19 de outubro de 2013, pelo presidente do Tribunal à época, conselheiro José Carlos de Sousa. Desde então, ela homenageia pessoas que desempenham funções importantes para a sociedade e que auxiliam no progresso do estado, como afirmou a presidente do TCE/SE, conselheira Susana Azevedo.

“O colar e diploma Gumersindo Bessa são concedidos para todos aqueles que engrandecem Sergipe. Hoje homenageamos os chefes do poder Legislativo, Judiciário, Executivo, aqueles que trabalham na iniciativa privada e todos que realizam serviços extraordinários no nosso estado. Essa é uma homenagem que fica como um legado para as novas gerações, para um futuro, para os jovens, de ver que têm pessoas que pensam e atuam para melhorar Sergipe, para contribuir com o desenvolvimento do estado. Estamos muito felizes de poder homenagear essas pessoas que colaboram, no dia a dia, com seu talento e competência, com ações que beneficiam a população”, detalhou.

Homenageados

Além do prefeito Edvaldo Nogueira, foram condecorados com o colar e o diploma do Mérito Gumersindo Bessa o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macêdo; o governador, Fábio Mitidieri; o vice-governador Zezinho Sobral; os senadores Alessandro Vieira e Laércio Oliveira; os deputados federais Fábio Reis, Gustinho Ribeiro, Ícaro de Valmir, Katarina Feitoza e Rodrigo Valadares; o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese), Jeferson Andrade; o desembargador e presidente do Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE), Ricardo Múcio Santana; o procurador-geral de Justiça do Estado de Sergipe, Nilzir Soares; e o procurador-geral do Ministério Público de Contas de Sergipe (MPCSE), Eduardo Côrtes.

Também integraram a lista de homenageados o desembargador do TJSE, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE), Diógenes Barreto; a desembargadora e corregedora-geral do TJSE, Ana Bernadete Leite; a desembargadora do TJSE, vice-presidente e corregedora regional do TRE-SE, Ana Lúcia Freire de Almeida; o desembargador e ouvidor-geral do TJSE, Roberto Eugenio da Fonseca; a desembargadora do TJSE e diretora da Escola Judicial do Estado de Sergipe (Ejuse), Iolanda Santos Guimarães; o promotor de justiça do MPSE, Manoel Cabral Machado Neto; a promotora de justiça do Ministério Público do Estado de Sergipe (MPSE), Aldeleine Melhor Barbosa; o procurador do MPCSE e presidente da Associação Nacional do Ministério Público de Contas (Ampcon), João Augusto dos Anjos; e os o conselheiros substitutos do TCE/SE, Alexandre Lessa Lima, Francisco Evanildo de Carvalho e Rafael Sousa Fonsêca.

A honraria foi concedida ainda ao defensor público-geral do Estado de Sergipe, José Léo de Carvalho; à interventora judicial do Hospital Cirurgia, Márcia Guimarães; ao médico sanitarista e coordenador do Programa IST/AIDS da Secretaria de Estado da Saúde (SES), Almir Santana; a diretora presidente do Grupo Sergipe de Comunicação, Carolina Teles Franco; a gerente-geral da Associação dos Voluntários a Serviço da Oncologia em Sergipe (Avosos), Lorena Cardoso; e ao idealizador e gestor da creche Ação Solidária Almir do Picolé, Almir Almeida Paixão (Almir do Picolé).

Foto: Ana Lícia Menezes/PMA