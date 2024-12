PREFEITO EDVALDO NOGUEIRA AUTORIZA INÍCIO DAS OBRAS DE REESTRUTURAÇÃO DA AVENIDA MARANHÃO, EM ARACAJU

O prefeito Edvaldo Nogueira autorizou, nesta quinta-feira, 26, o início das obras de reestruturação da avenida Maranhão, localizada na região Norte da cidade.

A via, que passa pelos bairros Santos Dumont, 18 do Forte e Santo Antônio, será totalmente revitalizada, garantindo mais mobilidade para quem trafega por ela. Com isso, a gestão municipal conclui a recuperação dos principais corredores de mobilidade da cidade, garantindo uma melhor fluidez do trânsito e, consequentemente, mais qualidade de vida para a população.

A obra, no valor de R$ 19,9 milhões, é uma contrapartida do município ao financiamento firmado com o Novo Banco de Desenvolvimento (NBD) para a execução de 24 projetos de infraestrutura na capital. O serviço também contemplará a avenida Alcides Fontes.

De acordo com Edvaldo, a recuperação das duas avenidas é mais uma das ações da gestão municipal, com foco no desenvolvimento da capital sergipana, sobretudo, no que diz respeito à mobilidade urbana. “A obra principal é o corredor da avenida Maranhão e, com ela, a gente completa a revitalização dos grandes corredores de mobilidade de Aracaju. Todos eles foram recuperados e pavimentados com esse trabalho que vai, de maneira efetiva, melhorar a mobilidade urbana da cidade. Para a obra da Maranhão, serão investidos R$ 19 milhões em contrapartida ao empréstimo com o banco dos Brics para o programa ‘Aracaju Cidade do Futuro’. Com isso, vamos selar um momento importante da história de Aracaju em que todos os corredores de mobilidade urbana foram recuperados. Estou muito feliz por ter autorizado mais uma obra que vai preparar a cidade para o futuro. Esse é o objetivo do nosso projeto”, destacou o prefeito.

A avenida Maranhão possui, no total, uma extensão de 6,3 quilômetros, considerando os dois sentidos da via. Ela é um importante eixo de circulação entre a zona Norte e o Centro da cidade, assim como a principal via de acesso para quem chega em Aracaju, através da BR-235, seguindo pela avenida Lauro Porto. Já a avenida Alcides Fontes, situada no bairro José Conrado de Araújo, faz parte do eixo viário que liga as avenidas Tancredo Neves, Euclides Figueiredo, Maranhão, Santa Gleide e Matadouro, e possui 1,6 quilômetros considerando os dois sentidos.

Nas duas avenidas serão realizados os serviços de recapeamento asfáltico, com fresagem e a utilização de 11,5 mil toneladas de Concreto Asfáltico Usinado à Quente (Cauq), construção de ciclovia, recuperação de passeios em concreto, manutenção da rede de drenagem pluvial, sinalização horizontal e vertical e acessibilidade. O secretário municipal da Infraestrutura e presidente da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), Sérgio Ferrari, frisou a importância da execução dos serviço.

“Essa é a terceira avenida que estamos estruturando a partir do programa ‘Aracaju Cidade do Futuro’. Nós já finalizamos a Tancredo Neves, estamos executando os serviços da Visconde de Maracaju e, agora, iniciamos o eixo da Maranhão. Desta maneira, estamos interligando todas as vias, de Norte a Sul da cidade. Fizemos isso com a Beira Mar, com a Augusto Franco e estamos fazendo com a Visconde de Maracaju e Maranhão. Ela compreende o recapeamento e, em alguns trechos, serão realizados serviços de melhoria do sistema de drenagem, que é muito antigo e já não suporta a vazão de água das avenidas durante as chuvas. Essas são duas vias muito importantes para Aracaju, sobretudo a Maranhão, porque sai do Centro da cidade e se conecta com a Santa Gleide, formando um grande eixo de deslocamento na capital”, explicou Ferrari.

Mobilidade urbana

Ao longo dos últimos oito anos, a Prefeitura de Aracaju operou uma verdadeira mudança nas principais vias da cidade para garantir à população uma circulação mais segura e fluida. O trabalho teve início em 2017, com a retomada do projeto de mobilidade urbana, fruto de um investimento de R$ 140 milhões. A partir de então, a gestão recuperou os corredores das avenidas Beira Mar, Hermes Fontes, Augusto Franco e Centro/Jardins, além de construir o novo Terminal do Mercado e de reestruturar os terminais DIA e Atalaia.

O projeto de mobilidade incluiu, ainda, a instalação de 150 novos abrigos de ônibus na cidade, dos semáforos inteligentes e a construção da Central de Controle Operacional (CCO), na sede da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), para monitorar Aracaju. Além disso, com os investimentos do NBD, a Prefeitura recuperou totalmente a avenida Tancredo Neves e está executando o mesmo serviço nas avenidas Visconde de Maracaju e Juscelino Kubitschek.

Recapeamento e pavimentação

A gestão municipal, através da Emurb, realizou um grandioso trabalho de recapeamento e pavimentação das vias da cidade, totalizando 209 quilômetros de ruas recuperadas, entre janeiro de 2017 até outubro de 2024. Foram utilizados, ao todo, 193.509 toneladas de asfalto. No mesmo período, a Prefeitura, através dos serviços realizados por empresas contratadas, também recapeou e pavimentou em torno de 260 quilômetros de vias da capital. No total,foram recuperados cerca de 469 quilômetros de ruas e avenidas da cidade.

‘Aracaju Cidade Do Futuro’

Atualmente, estão em execução na capital sergipana, através do programa ‘Aracaju Cidade Do Futuro’, as obras de infraestrutura do bairro Mosqueiro, dos loteamentos Monte Belo e Porto Do Gringo (Soledade); Jardim dos Coqueiros e Estrada do Aloque (Jabotiana); Costa Verde I e II (Aruana); Recanto da Jaqueira (Porto Dantas); Veneza II (Capucho); Luciana, Novo Horizonte e Entorno Da Igreja Santa Rita (Santa Maria) e Paraíso Do Sul (Santa Maria).

Além disso, também estão em andamento a construção do canal da zona de Expansão (Mosqueiro/Areia Branca); revitalização das avenidas Visconde de Maracaju e Juscelino Kubistchek (Santo Antônio/Cidade Nova/Santos Dumont); a dragagem do rio Poxim e a reestruturação viária das avenidas Maranhão e Alcides Fontes (diversos bairros).

Já foram concluídas as obras estruturantes na rua Vila Ana (Santo Antônio), nos loteamentos Visconde II e assentamento São Sebastião (Cidade Nova), Diana (Aeroporto), Parque Mar e Sol (Farolândia), a reestruturação da avenida Tancredo Neves (diversos bairros) e Ruas dos Poetas e travessa Monteiro Lobato (Atalaia).

Foto: Ana Lícia Menezes/PMA