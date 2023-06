Prefeito Edvaldo recebe Título de Cidadão Pessoense, na Paraíba

O prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, recebeu, nesta quinta-feira, 1º, o Título de Cidadão Pessoense. De autoria do presidente da Câmara Municipal de João Pessoa, vereador Dinho Dowsley, e aprovada por unanimidade pelo parlamento municipal, a honraria foi concedida ao gestor da capital sergipana como reconhecimento pela sua atuação como presidente da Frente Nacional de Prefeitos, na defesa dos interesses dos municípios brasileiros, incluindo João Pessoa. O ato solene ocorreu na capital da Paraíba, onde Edvaldo cumpre agenda até sexta-feira, dia 2, pela FNP.

“Hoje, meu coração foi invadido por uma grande emoção, pois considero a homenagem que recebo muito maior do que mereço. É de uma generosidade sem tamanho e que muito me orgulha, pelo impacto que causa em mim, de alegria, de comoção, mas sobretudo, de responsabilidade. Se até aqui, busquei levar a minha vida de maneira comprometida com o bem, ao receber este título, sinto-me na obrigação de seguir ainda mais por este caminho. A partir de agora, além de ser prefeito da minha cidade, de lutar por ela e buscar, sempre, honrar os aracajuanos, tenho a responsabilidade de fazer o mesmo pelos pessoenses, para que vocês possam olhar para mim e se orgulhar do presente que concederam”, destacou Edvaldo.

Em seu discurso, o prefeito de Aracaju e presidente da FNP relembrou a sua trajetória, sua relação pessoal e política com João Pessoa, além do seu envolvimento com as pautas municipalistas. “Foi em 1979, quando estive aqui, em João Pessoa, para participar de uma grande mobilização, ao lado de estudantes de Medicina, como eu, que despertei para a política. Foi naquele momento que passei a enxergar a política como um instrumento para fazer o bem pelas pessoas. Daquele momento em diante, todos os cargos que ocupei, de vereador, vice-prefeito e prefeito, sempre tiveram como foco o municipalismo, pois acredito nas cidades e na força que elas têm para resolver os problemas do povo. Sou muito realizado, pela contribuição que tenho dado para a construção e fortalecimento das cidades”, expressou.

Edvaldo reiterou, ainda, o seu agradecimento ao parlamento municipal. “Vocês foram maravilhosos comigo. Vocês me permitiram ter mais uma cidade para que eu possa sentir o gostinho do amor e da fraternidade. Vocês me dão um reconhecimento muito grande e que nem eu achava que merecia. Assumo o compromisso de ser, de fato, um cidadão, e de colocar João Pessoa entre as minhas lutas e pensamentos. Contem comigo. Estarei pronto para que, juntos, possamos construir, cada vez mais, um mundo melhor. Mais uma vez, muito obrigado por esse gesto. Aproveito para agradecer também ao prefeito Cícero Lucena, 1º secretário da FNP, um grande amigo e um homem que muito nos orgulha pelo gestor comprometido que é”, reforçou.

Como presidente da Frente Nacional, Edvaldo também se comprometeu “a continuar lutando pelo municipalismo brasileiro”. “Os governantes municipais possuem um papel de grande relevância. Diariamente, enfrentamos grandes desafios para garantir que as pessoas possam viver com mais dignidade, então, o papel da FNP é, justamente, encampar essas lutas. Como presidente da entidade, me comprometo a continuar buscando caminhos para que os temas que refletem em nosso dia a dia estejam sempre em discussão e, mais do que isso, para que soluções sejam encontradas para essas temáticas”, afirmou.

Ao entregar o título de cidadania para o prefeito de Aracaju, o presidente da Câmara, vereador Dinho Dowsley disse que a homenagem tem caráter “especial”. “Foram poucos os títulos que indiquei, como vereador, mas hoje tenho a honra de poder entregá-lo a um grande gestor do nosso país. Fico muito orgulho de, com a anuência dos nossos 27 parlamentares, conceder essa honraria ao prefeito de Aracaju e, agora, nosso conterrâneo, Edvaldo Nogueira. Nos honra tê-lo como cidadão pessoense. Com certeza, a partir de agora, haverá uma ponte aérea entre as duas capitais, proporcionando o que de melhor existir para os cidadãos. Muito me orgulha conceder este título”, salientou o vereador Dinho.

Presente na homenagem para Edvaldo, o prefeito de João Pessoa e secretário da FNP, Cícero Lucena, enalteceu o trabalho que o presidente da Frente Nacional tem realizado no comando da entidade. Ele também lembrou a trajetória política do prefeito de Aracaju, a quem definiu como um gestor “competente, apaixonado e comprometido com a causa pública”. “Edvaldo tem uma identidade muito forte, marcada pela busca da justiça social e pela eficiência de gestão. É algo que precisa, cada vez mais, ser valorizado e reconhecido no nosso país. Este título, mais do que merecido, foi concedido a um municipalista, que tem história e faz um grande papel na FNP. Estamos demonstrando o nosso reconhecimento pela sua luta pela valorização de cada município”, assegurou o prefeito de João Pessoa.

