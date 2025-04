PREFEITO EM EXERCÍCIO DE ARACAJU E JORNALISTA, RICARDO MARQUES, SE DESPEDE DE IVAN VALENÇA

O prefeito em exercício de Aracaju que também é jornalista, Ricardo Marques, se despediu do colega Ivan Valença na manhã desta terça-feira, 22 de abril, participando do velório na Osaf e também do cortejo fúnebre até o Cemitério Cruz Vermelha.

“Ivan partiu e deixou seus ensinamentos para nós, comunicadores. Desde quando comecei a trabalhar, ele estendeu as mãos, me acolheu e me orientou muito também. Foi uma grande perda e ele deixa um grande legado na historia da comunicação sergipana”, disse Ricardo Marques.

A Prefeitura de Aracaju manifestou profundo pesar pelo falecimento do jornalista Ivan Valença aos 81 anos na noite da segunda-feira, 21 de abril.

Com mais de 60 anos de atuação, Ivan foi um dos nomes mais relevantes da imprensa sergipana. Iniciou sua carreira aos 13 anos e foi cofundador do Jornal da Cidade, contribuindo também com veículos como Sergipe Jornal, Gazeta Socialista e Portal Infonet, além de passagens pelo rádio e pela Imprensa Oficial do Estado.

Graduado em Letras pela Universidade Federal de Sergipe, destacou-se como articulador cultural. Fundou o Clube de Cinema de Sergipe, o Centro de Estudos Cinematográficos de Aracaju e foi pioneiro na criação de videoclubes no estado, com a primeira empresa de videocassete de Sergipe e a terceira do Nordeste.

Na gestão pública, foi secretário de Estado da Cultura e do Turismo, e presidiu a Fundação Cultural de Aracaju.

Por Fredson Navarro