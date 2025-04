PREFEITO EM EXERCÍCIO RICARDO MARQUES MONITORA AÇÕES DO COMITÊ OPERACIONAL PARA REDUZIR IMPACTO DAS CHUVAS

O prefeito de Aracaju em exercício, Ricardo Marques, acompanhou neste sábado (12), as ações do Comitê Operacional, criado para coordenar medidas emergenciais diante dos impactos das chuvas na capital. Pela manhã, o gestor esteve no conjunto Médici, no bairro Ponto Novo, e vistoriou o trabalho de limpeza das vias públicas após o transbordamento de um canal na região.

A operação envolveu diversas equipes da prefeitura e teve como foco a liberação das ruas e a redução dos transtornos causados aos moradores.

No conjunto Médici, o prefeito em exercício dialogou com moradores e ressaltou o esforço conjunto das equipes municipais para enfrentar os efeitos das chuvas. “Nossas equipes estão nas ruas desde a madrugada, assim que começaram os trovões, os relâmpagos e a chuva intensa. Foram quase 100 milímetros de chuva em apenas seis horas. A prefeitura está atuando, aliás, desde antes disso. Ao longo da semana, as equipes já vinham trabalhando na limpeza de canais em diversos bairros de Aracaju. Infelizmente, as consequências aparecem, mas a nossa gestão está presente, olhando nos olhos do cidadão e dizendo: estamos aqui porque queremos resolver”, disse Ricardo Marques.

Na sequência, a comitiva se deslocou até o bairro Marivan, na zona sul da capital, para vistoriar áreas próximas à região da Prainha, que vêm sendo utilizadas de forma irregular para o descarte de lixo e entulho. O objetivo da visita foi identificar pontos críticos para intensificar a fiscalização e retirada de resíduos, visando evitar a obstrução de canais e bocas de lobo.

O pintor industrial Odair José Ferreira aproveitou a presença do prefeito em exercício para fazer algumas reivindicações. Segundo ele, embora a coleta de lixo na Avenida Alexandre Alcino ocorra de forma regular, ainda há pessoas que agem sem pensar no bem coletivo. Em um trecho próximo, onde entulhos são frequentemente descartados, Odair pediu a retirada do material acumulado. “Precisamos aterrar essa área, porque usamos o espaço para jogar futebol com as crianças aos fins de semana. Os adultos também participam, e a gente espera contar com o apoio da prefeitura para resolver essa situação”, afirmou.

Comitê Operacional em ação

De acordo com dados da ClimaAju, entre a madrugada de sexta-feira, 11 e a manhã de sábado, 12, o volume de chuvas registrado chegou a 92 milímetros, o dobro do que havia sido inicialmente previsto pelos institutos de meteorologia. O alto índice pluviométrico provocou acúmulo de água em diversas vias e exigiu ações emergenciais para garantir a mobilidade urbana e a segurança dos moradores.

Por meio do Comitê Operacional, a prefeitura segue em alerta e mantém equipes de prontidão para atuar em diferentes pontos da cidade, com foco na limpeza urbana, drenagem e monitoramento das áreas de risco. As ações seguem ao longo dos próximos dias, enquanto persistirem as condições climáticas adversas.

Fazem parte das ações de monitoramento as equipes da Defesa Civil de Aracaju, da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) e da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Sema).

Foto: Ronald Almeida/Secom PMA