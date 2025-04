Prefeito em exercício, Ricardo Marques, participa do Sermão do Monte, em Aracaju

O prefeito em exercício, Ricardo Marques, participou da 27ª edição do Sermão do Monte, realizada nesta sexta-feira, 18, pela Igreja do Evangelho Quadrangular, na Orla da Atalaia, em Aracaju.

“Foi um momento de profunda fé, reflexão e conexão com a nossa gente. Como cristão que sou e nesta Sexta-feira Santa, tive a emoção de reencontrar tantas pessoas queridas, sentir o carinho de cada abraço e renovar as esperanças ao lado de uma multidão movida pela esperança. Eventos como esse mostram a força da nossa fé e reforçam o compromisso da nossa gestão em estar sempre próxima da população, valorizando nossas tradições, como é o caso do Sermão do Monte, um patrimônio cultural imaterial de Sergipe”, vibra.

Ricardo Marques lembrou do início do Sermão e comemorou o crescimento do evento que atrai aracajuanos e turistas. “O Sermão do Monte começou no 18 do Forte e foi crescendo até chegar aqui na orla reunindo essa multidão. Parabenizo a igreja por manter essa chama acesa durante os 27 anos trazendo a palavra de reflexão e salvação para o nosso povo. A igreja ora e abençoa a nossa cidade fazendo com que ela prospere. Trago também o abraço da prefeita Emília Corrêa que é uma mulher de Deus, é uma mulher de fé e oração. Desejo a todas as famílias uma Feliz Páscoa”.

Texto e foto AAN