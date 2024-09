Prefeito Givanildo Costa mostra força em carreata e passeata em Salgado

Na reta final da sua campanha de reeleição o prefeito de Salgado, Givanildo Costa (PT) realizou, no último final de semana dois eventos decisivos para consagrar a sua vitoriosa campanha: Uma carreata e uma passeata, respectivamente. Com incontáveis veículos e centenas de pessoas nas ruas, os eventos foram, sem dúvida, os maiores que o município já viu no período eleitoral deste ano e Givanildo mostrou força para tentar sua reeleição.

Motos, carros, caminhões e ônibus percorreram as ruas da cidade, passaram pela rodovia estadual e só pararam no povoado Água Fria. No dia seguinte, foi a vez da cidade sentir a popularidade do atual gestor, que levou centenas de pessoas às ruas na maior passeata.

O ex-prefeito e candidato a vice na chapa, Gilvando Barbosa (PV), agradeceu a presença de todos e destacou que o trabalho não pode parar em Salgado. “Quero agradecer, primeiro a Deus por nos permitir estar aqui hoje, depois a vocês pela presença maciça. Também aproveito para deixar um pedido a vocês: Votem nos vereadores da nossa coligação porque o prefeito precisará de maioria na Câmara para governar nos próximos anos”, disse.

O prefeito Givanildo relembrou a trajetória de sua gestão nos últimos quatro anos e pontuou que ouvir a população com atenção e carinho foi a chave para o sucesso da sua gestão e a aprovação do povo.

“Em 2020, quando percorri o município na campanha, aprendi com o povo como ser um bom prefeito ao ouvir o que eu tinha que fazer para melhorar Salgado. Hoje, ao ver as pessoas felizes, fico muito feliz porque eu fiz o correto. Sem dúvida, conquistamos muito, mas se tivermos a oportunidade de mais quatro anos, vou fazer muito mais, podem ter certeza. Estamos na reta final da nossa campanha e é gratificante ver o sorriso dos salgadenses que nos deixa cada vez mais perto da vitória”, completou o candidato à reeleição.

Fonte e foto assessoria