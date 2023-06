Prefeito Iggor Oliveira realiza São João de Rua e inaugura Praça em Poço Verde

No último sábado, 24 de junho, a cidade de Poço Verde vivenciou um momento de celebração e alegria com a abertura dos festejos juninos. O prefeito Iggor Oliveira foi o responsável por conduzir as festividades, realizando o tradicional São João de Rua e inaugurando a aguardada Praça do Largo da Trindade.

A programação do evento contou com a presença de atrações musicais, que animaram o público presente. Roger Show, Forró Maior e Weliton Gordinho foram os responsáveis por embalar a noite com seus sucessos, fazendo com que todos se entregassem à magia e energia do São João.

No entanto, as festividades não se limitaram apenas à música. A grande novidade foi a inauguração da Praça do Largo da Trindade, um espaço totalmente revitalizado e pensado para proporcionar conforto e lazer aos moradores de Poço Verde. O local agora conta com um parquinho infantil, iluminação em LED de última geração e uma estrutura impecável, proporcionando um ambiente agradável e acolhedor para a comunidade.

Ao cortar a fita inaugural, o prefeito Iggor Oliveira expressou sua satisfação em oferecer mais um espaço de qualidade para a população: “É com imensa felicidade que entregamos à nossa cidade a Praça do Largo da Trindade. Esse é um local onde as famílias poderão desfrutar de momentos de diversão e descontração, fortalecendo ainda mais os laços comunitários. Aproveito também para convidar a todos para celebrarem conosco o São João, uma festa tão importante para nossa cultura e tradição.”

Após a inauguração, deu-se início à abertura oficial dos festejos juninos, com um show musical que tomou conta da Praça do Largo da Trindade. Os presentes puderam desfrutar de uma festa, marcada por danças e muita animação.

O São João de Rua e a inauguração da Praça do Largo da Trindade representam não apenas momentos de entretenimento e lazer, mas também o compromisso do prefeito Iggor Oliveira em promover o desenvolvimento e o bem-estar de Poço Verde. Com iniciativas como essa, a cidade fortalece sua identidade cultural e oferece mais qualidade de vida aos seus munícipes.

Fonte e foto assessoria