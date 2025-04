Vado Gavião faz reunião de avaliação dos três primeiros meses do seu governo

Prestes a completar quatro meses de mandato – 120 dias de governo -, o prefeito Vado Gavião está finalizando o mês de abril com um diagnóstico geral e positivo da sua gestão.

Na última quarta-feira, 23, uma reunião de avaliação ocorreu com toda equipe e com a participação dos nove vereadores da bancada do prefeito na Câmara Municipal, um fato praticamente inédito no município de Poço Redondo. Foram discutidos pontos importantes e mensuradas diversas situações levantadas por Vado Gavião que abriu o momento e fez diversas interações com as equipe franqueando a palavra chefe de pasta e demais presentes. O vice-prefeito, João Grilo, esteve presente.

Anteriormente, o prefeito Vado Gavião já havia apresentado um relatório à população, no qual elenca diversas ações realizadas ao longo dos três primeiros meses – janeiro, fevereiro e março -, ou os Cem Dias de Governo. Além disso, o próprio gestor esta elaborando metas e traçado todo um planejamento municipal no qual pretende contemplar diversas áreas que priorizam a vida e os serviços essências para população que hoje é estimada em quase trinta mil pessoas, segundo dados oficiais do IBGE, cenço de 2024. Confira os dados nesta caixa (IBGE).

Assistência Social, Educação, Saúde e Obras são as áreas mais importantes para o bem estar e qualidade de vida do povo, entretanto, o prefeito Vado Gavião pretende priorizar outras delas para fortalecer a política pública ofertada em sua gestão podendo torná-la realizar um grande diferencial e escrever uma nova História no município de Poço Redondo que continua sendo um dos mais pobres do Estado de Sergipe. “O que for possível será feito”, é uma das rases que já virou jargão do prefeito Vado que também relata confiar muito em sua equipe, bancada da Câmara Municipal, cujo líder é o vereador Messias Militão (Messias de Maneca) com vasta experência de nove mandatos no Legislativo Municipal.

Nota abaixo publicada no Instagram oficial da gestão:

Ontem, reunimos secretários, equipe jurídica, os vereadores da nossa bancada e colaboradores, para uma avaliação criteriosa dos cem primeiros dias de gestão. Analisamos equívocos, celebramos conquistas e identificamos oportunidades de aprimoramento, definindo novas estratégias para avançar com ainda mais eficácia. Esse espaço de diálogo é fundamental para alinhar expectativas, fortalecer a integração das equipes e assegurar decisões cada vez mais assertivas em benefício da população. Seguimos firmes no compromisso com a transparência, a eficiência e a sustentabilidade administrativa.

#100DiasDeGestão #Transparência #Eficiência #Sustentabilidade

“O que for possível será feito”, é uma das rases que já virou jargão do prefeito Vado que também relata confiar muito em sua equipe, bancada da Câmara Municipal, cujo líder é o vereador Messias Militão (Messias de Maneca) com vasta experência de nove mandatos no Legislativo Municipal.

Por Adeval Marques

Com informação da Ascom/Poço Redondo

Por: Adeval Marques