Valmir de Francisquinho e equipes da Prefeitura participam de visita técnica

Na manhã desta sexta-feira, 17, o prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho, justamente com seu secretariado, suas respectivas equipes, vereadores e a imprensa, realizou uma visita técnica em algumas obras que estão sendo executadas na cidade serrana.

A primeira obra visitada foi a construção do Centro de Convenções de Itabaiana, que deverá ser entregue no ano de 2026. O espaço servirá para a realização de eventos dos mais diversos tipos na cidade serrana, como eventos festivos, corporativos e culturais.

Em seguida, a visita aconteceu em três obras importantes no Bairro São Cristóvão: a construção do CAPSi, a reforma da Praça da Juventude e a construção do Estádio Municipal Francis de Andrade, uma das obras mais aguardadas pelos itabaianenses, principalmente, aqueles que são apaixonados pelo futebol amador.

“São obras de extrema importância, para nossa cidade e nossa população, que com certeza contribuirão para o desenvolvimento e crescimento de Itabaiana. O Centro de Convenções, por exemplo, tem uma excelente estrutura, que vai comportar muitos eventos e atrair pessoas para cá. O Estádio Municipal Francis de Andrade é um sonho que está virando realidade. E vamos continuar com muitas obras, que serão entregues para o nosso povo”, destacou o prefeito Valmir de Francisquinho.