Prefeitura abre Processo Seletivo Simplificado para redes da Saúde

A Prefeitura de Aracaju tornou público nesta quinta-feira (18), o novo Processo Seletivo Público Simplificado (PSS) da Secretaria Municipal da Saúde (SMS). O PSS visa o preenchimento de 1.084 vagas, além de cadastro reserva para as diversas redes da Saúde da capital. Do total de vagas, 5% são reservadas às Pessoas com Deficiência (PcD), e 10% aos candidatos afrodescendentes que declararem tal condição no momento da inscrição.

O Processo Seletivo Simplificado da Saúde tem como objetivo a contratação de assistente social; atendente de estabelecimentos de saúde; auxiliar de saúde bucal; cirurgião dentista; enfermeiro; farmacêutico; fisioterapeuta; fonoaudiólogo; nutricionista; psicólogo; profissional de Educação Física; redutor de danos; técnico de enfermagem; récnico de imobilização ortopédica; oficineiro; psicopedagogo e terapeuta ocupacional.

As inscrições para o Processo Seletivo são gratuitas e devem ser realizadas no site ibade.org.br, das 11h desta sexta-feira, 19, às 23h59min do próximo dia 30 de maio. A validade do PSS é de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período em caso de conveniência para a Administração.

Este Processo Seletivo é uma realização da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), em concomitância com a Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplog), e será executado pelo Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade).

Para o certame, é possível se inscrever em até dois cargos, para os quais o candidato deve informar a experiência profissional, além de anexar documentos e títulos para cada cargo inscrito, além de se certificar que possui requisito para ambos os cargos, de acordo com o disposto no Edital de abertura. Neste caso, o pleiteante deve preencher a ficha de inscrição para cada cargo, observando a legislação específica sobre a não possibilidade de acumulação de cargos, caso seja aprovado nas duas opções escolhidas.

No ato da inscrição, os candidatos deverão enviar eletronicamente os seguintes documentos: Cadastro de Pessoa Física (CPF); carteira de identidade, profissional ou documento pessoal oficial com foto; para a comprovação de experiência profissional: carteira de trabalho ou declaração do empregador com a descrição da atividade exercida; certificado de escolaridade exigido para cada cargo; e comprovante de cada título declarado na inscrição. A não apresentação dos documentos necessários para a identificação do candidato e do requisito básico para a função ensejará a desclassificação do candidato.

Todo o processo de inscrição será online. Neste sentido, o candidato deve acessar o site www.ibade.org.br, onde constam o Edital e a Ficha de Inscrição, e seguir os procedimentos necessários para o preenchimento. Durante o processo, o candidato também deve marcar em campo específico na Ficha de Inscrição sua opção de cargo e a rede de atenção. Segundo o Edital, após concluído o processo de inscrição, não será possível alterar dados e nem anexar novos documentos

Para acessar o edital, clique aqui.

