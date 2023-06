Prefeitura abre turmas de cursos e oficinas profissionalizantes presenciais e online gratuitas em Aracaju

Quem deseja se qualificar e estar mais preparado para ingressar ou retornar ao mercado de trabalho terá 36 oportunidades gratuitas no mês de julho. Neste mês, a Prefeitura de Aracaju, através da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat), irá oferecer mais de 2.500 vagas em cursos dos mais variados segmentos, oportunizando conhecimento e aumentando as perspectivas para quem deseja garantir um emprego formal ou mesmo uma renda extra.

Podem participar todos os cidadãos residentes em Aracaju com idade igual ou superior aos 14 anos, que atendam os pré-requisitos exigidos em cada uma das modalidades de cursos disponibilizadas. Mas, neste mês, para participar dos cursos na modalidade presencial em uma das nossas sete Unidades de Qualificação Profissional (UQP’s), será necessário concluir primeiro a “Oficina de Qualificação para o Mercado de Trabalho”. Por isso, as inscrições serão divididas em duas etapas.

Na primeira etapa, que se inicia na próxima terça-feira, 4 de julho, quem desejar se inscrever para os cursos e oficinas presenciais, mas ainda não tiver concluído a oficina, precisará se inscrever em uma das quatro turmas disponibilizadas e realizará uma pré-inscrição no curso que deseja, mas a inscrição só será finalizada com a conclusão da oficina.

Os que já possuírem a certificação podem se inscrever normalmente nas turmas de seu interesse, em uma das nossas UQP’S ou nas cinco instituições parceiras onde serão realizadas as oficinas neste mês. Para se inscrever nos cursos presenciais, é necessário comparecer à sede da Fundat, localizada no Calçadão da Rua João Pessoa, nº 127, das 7h às 17h, ou em uma das unidades listadas abaixo, portando RG, CPF e comprovante de residência de Aracaju. Caso o participante seja menor de idade, se faz necessária também a presença dos pais ou responsáveis para efetuar a matrícula.

Online

Já aqueles que preferirem fazer as oficinas e cursos online poderão acessar o conteúdo de qualquer lugar, através do link que receberão no e-mail cadastrado no ato da matrícula. Para se inscrever é muito simples, basta acessar o link: https://forms.gle/tgHBk5i3YjfegUwv6 para se inscrever nas oficinas; ou o link: https://forms.gle/rWnmX6vURUWP9Pv88 para os cursos com maior duração. Clicando, o cidadão precisará apenas escolher o curso de sua preferência e efetuar o cadastro. O link de acesso à aula é enviado em até 24h antes do início da oficina, através do e-mail cadastrado, e as aulas serão ministradas pelo Google Meet.

A certificação daqueles que concluírem a oficina também será enviada pelo endereço de e-mail cadastrado. Cada participante terá direito a escolher até dois cursos para participar, a depender da disponibilidade de vagas, seja na modalidade presencial ou online. As inscrições podem ser realizadas enquanto durarem as vagas.

Texto e imagem Ascom Fundat