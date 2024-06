Prefeitura alerta sobre cuidados e prevenção contra a leptospirose

O período de chuvas abundantes exige maiores cuidados com a saúde, e a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), reforça orientações sobre a leptospirose, doença que pode acometer as pessoas que estiveram em contato com água ou resíduos contaminados pela urina de ratos. Neste ano, dos 17 casos notificados, quatro foram confirmados e 13 descartados.

O supervisor de endemias do Centro de Controle de Zoonozes (CZZ), José Bonfim Oliveira, explica que os casos notificados foram registrados a partir das queixas do paciente em consulta com o médico.

“Ao apresentar sintomas, quando as pessoas procuram a Unidade de Saúde da Família, o médico analisa os sintomas e encaminha para a realização do exame a fim de confirmar ou não se é um caso de leptospirose. Ela tem sintomas que se parecem com outras doenças, geralmente dor de cabeça, febre alta repentina, náusea, vômito, diarreia, dentre outros, porém o sintoma que mais chama a atenção dos médicos para a suspeita da leptospirose é a dor na panturrilha que é muito comum. Desta forma, quando o usuário informa a presença de dor na panturrilha, o médico encaminha imediatamente para o exame”, reforça José Bonfim.

Para ajudar a população a se prevenir, evitando ao máximo o contato com a água contaminada usando bota, por exemplo, o CCZ também vai a campo para aplicação de raticidas, educação em saúde e busca ativa de possíveis casos de leptospirose.

“Vamos até o local, geralmente um ponto de alagamento, para panfletar e orientar os moradores sobre os sintomas da leptospirose, sobretudo verificar se há pessoas com sintomas de dor na panturrilha, principal sintoma da doença. Sabemos que é inevitável pisar na água, mas buscar calçar uma bota é uma alternativa. Há mais de cinco anos não há contaminação de leptospirose nessas áreas já conhecidas pelos alagamentos”, relata Bonfim.

Embora não haja casos confirmados de leptospirose nas proximidades dos pontos de alagamento da capital, a contaminação pode ocorrer em qualquer ambiente de exposição com as águas contaminadas com urina de ratos que contenham a bactéria Leptospira interrogans. Ela tem a capacidade de ficar alojada por meses em ambientes úmidos ou em águas sujas de enchentes, inundação, lama e esgoto.

