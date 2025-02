Prefeitura altera o cronograma de limpeza do Mercado Central

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), redefiniu o cronograma de limpeza do Mercado Central Maria Virgínia Leite Franco. Antes realizada na terceira segunda-feira de cada mês, a higienização geral do espaço agora será feita a cada 15 dias, sempre aos domingos, a partir das 13h. A mudança atende a um pedido antigo dos comerciantes, que há três décadas reivindicavam essa alteração, mas nunca foram atendidos.

A decisão foi tomada após uma reunião realizada na última quarta-feira, 05, entre o diretor de Espaços Públicos e Abastecimento da Emsurb, Bertulino Menezes, e os comerciantes do mercado. Durante o encontro, os feirantes reforçaram a necessidade de ajustar o cronograma para minimizar impactos nas vendas e garantir que a higienização continue sendo feita de forma eficiente.

No sábado, 08 de fevereiro, Bertulino Menezes reuniu-se novamente com os comerciantes para informar que o pedido havia sido atendido e que a mudança no calendário de limpeza entraria em vigor já no domingo seguinte.

Com a alteração, a nova gestão da prefeita Emília Corrêa demonstra sensibilidade às demandas dos feirantes e consumidores.

O diretor Bertulino Menezes explicou que a limpeza do mercado ocorre diariamente, mas agora, quinzenalmente, será realizado um mutirão para uma higienização mais profunda do espaço.

“Nós entendemos a necessidade dos comerciantes e buscamos essa solução para que o mercado continue funcionando com qualidade. A limpeza é essencial, mas não pode prejudicar o comércio. Com essa mudança para os domingos à tarde e com maior frequência, conseguimos atender a essa demanda sem comprometer a rotina de trabalho dos feirantes”, destacou Bertulino.

Segundo o presidente da Emsurb, Hugo Esoj, “essa decisão reforça o compromisso da nova gestão em ouvir a população e os trabalhadores do mercado. O mutirão de limpeza vai continuar garantindo um ambiente adequado para todos, mas agora com maior frequência e sem interferir no movimento das segundas-feiras, que é um dia muito importante para o comércio local”, ressaltou.

A nova programação já está em vigor desde este domingo, 09 de fevereiro, garantindo que a limpeza quinzenal seja realizada sem comprometer o funcionamento do mercado.

Foto: Ascom Emsurb