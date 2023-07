Prefeitura altera trânsito para instalação de equipamento de TI no Centro Administrativo nesta terça-feira

A Prefeitura de Aracaju irá interromper temporariamente, nesta terça-feira, dia 25, a circulação de veículos e o fornecimento de energia nas ruas ao lado do Centro Administrativo Prefeito Aloísio Campos, devido à instalação do contêiner que abrigará o datacenter da administração municipal. A suspensão no trânsito e na energia elétrica será das 9h às 12h nas ruas A, Salvador dos Santos Melo e José Santos da Cruz, no bairro Ponto Novo.

A Prefeitura está recebendo duas unidades de datacenter, que compõem o projeto de modernização da infraestrutura de tecnologia da administração municipal. São dois contêineres de grande porte, cada um pesando 30 toneladas e medindo 4,60m de altura, 3,15m de largura e 11,60m de comprimento. Uma das unidades ficará na sede da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), que, por dispor de espaço amplo na sua estrutura física, não necessitará de intervenções na rede elétrica ou no trânsito, enquanto a outra unidade será alocada no estacionamento do Centro Administrativo.

Para que o equipamento seja levado para dentro do prédio, será necessária a utilização de um guindaste para içar e transportar o contêiner, processo que ocupará toda a largura da via e levará cerca de três horas, devido ao peso do material. A ação é coordenada pela Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplog), com apoio da Energisa, da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), e da Secretaria Municipal da Defesa Social (Semdec), através da Defesa Civil, que informou e orientou os moradores dos imóveis situados nas ruas afetadas.

Datacenter

As novas unidades de datacenter que estão sendo instaladas pela Prefeitura irão transformar a infraestrutura de tecnologia da informação na gestão municipal de Aracaju. São dois contêineres, com uma estrutura de hardware hiperconvergente (HCI) em cluster, o que significa que funcionarão como um conjunto de sistemas interligados de forma unificada, entregando uma alta capacidade de armazenamento e processamento, de maneira segura e ágil. Segundo o coordenador de Tecnologia da Informação, Cláudio Luiz Silva, o sistema irá melhorar a infraestrutura de TI de todos os órgãos municipais.

“Eles estarão ligados por dois enlaces de fibra ótica dedicados, quer dizer que serão redundantes, dando mais segurança ao processo, pois, se um parar de funcionar, o outro estará ativo para dar sustentação sem qualquer interrupção no serviço. Essa estrutura estará disponível para ser compartilhada virtualmente por todos os órgãos da Prefeitura. Ou seja, toda infraestrutura de processamento e armazenamento demandada pelos órgãos estará centralizada nos datacenters. Isso vai permitir que as secretarias tenham mais segurança e disponibilidade para realizar seus projetos específicos, sem a preocupação com a infraestrutura de TI”, explica Cláudio.