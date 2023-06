Prefeitura antecipa feiras livres no fim de semana de São João

A Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), antecipará a realização de algumas feiras livres da capital na véspera e no dia de São João, nos próximos dias 23 e 24 de junho.

Desta forma, as feiras que ocorrem regularmente às sextas-feiras na capital serão remanejadas para quinta, 22. São elas: as dos bairros São José e Suíssa, e dos conjuntos Castelo Branco, Médici, Sol Nascente, Agamenon Magalhães e Jessé Pinto Freire.

As feiras livres dos bairros Lamarão e Aruana (Residencial Costa Nova) não sofrem alteração e permanecem na sexta, no período da tarde.

As feiras localizadas nos bairros Santo Antônio, 18 do Forte, Grageru e Cirurgia, além do Conjunto Santa Tereza e do Loteamento São Carlos, todas elas montadas aos sábados, serão antecipadas para a sexta-feira, 23, em seus respectivos horários.

Já as feiras livres que acontecem aos domingos em Aracaju não serão antecipadas e permanecem neste mesmo dia. Integram essa lista as feiras dos bairros Bugio, América, Coqueiral, Santa Maria, bem como dos conjuntos Dom Pedro e Jardim Centenário.

Foto: Ascom / Emsurb