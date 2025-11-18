Prefeitura apresenta “Aju é Mangue” durante palestra no Instituto Federal de Sergipe

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Sema), apresentou, nesta terça-feira, 18, os avanços na política ambiental aracajuana e ações voltadas à sensibilização e preservação dos recursos naturais do município, com destaque para os projetos ‘Aju é Mangue’ e ‘Guardiões do Clima’, em evento no Instituto Federal de Sergipe (IFS).

Durante a apresentação, conduzida pela secretária municipal do Meio Ambiente, Emília Golzio, foram apresentados os resultados preliminares dos plantios experimentais realizados em áreas de manguezal nos bairros Lamarão e Coroa do Meio, fruto do projeto ‘Aju é Mangue’, bem como o planejamento de novas ações de proteção e recuperação da zona costeira de Aracaju.

“O mangue é um patrimônio de todos nós e precisa que a comunidade também cuide junto ao setor público para resguardar esse patrimônio. Dele dependem famílias através da economia, da gastronomia e do meio ambiente. Então, estamos empenhados em trabalhar no reflorestamento e na sensibilização através da educação ambiental para que esse ecossistema possa ser preservado ao máximo”, explicou a secretária do Meio Ambiente, Emília Golzio.

Além da iniciativa de reflorestamento e produção de mudas, também foram destacadas ações como: a intensificação das fiscalizações e o processo de identificação de áreas irregulares, as atividades de educação ambiental e o ‘Guardiões do Clima’, projeto que visa capacitar e formar jovens da rede municipal de ensino em lideranças ambientais.

Para os estudantes do IFS, o momento representou a oportunidade de conhecer novos projetos de proteção do meio ambiente e compreender como o corpo técnico tem sido fundamental para fortalecer a política ambiental aracajuana. “Achei ótimo conhecer mais do trabalho da Sema de perto, pois somos o futuro. Então saber os projetos e o que tem sido realizado na nossa cidade é muito importante. Foi um momento de boas trocas”, afirmou Mirella Maria, aluna do curso técnico de Alimentos na instituição.

Foto: Raquel Fernandes/Ascom Sema