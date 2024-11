Prefeitura apresenta plano operacional para o Ironman 70.3 Aracaju

Na manhã desta quinta-feira, 21, a Prefeitura de Aracaju apresentou o plano operacional para a maior prova de triatlo da América Latina, o Itaú BBA Ironman 70.3, que acontece pela primeira vez na capital sergipana, no próximo domingo, 24. Esta competição classifica 45 atletas para o Ironman 70.3 World Championship 2025, que será realizado em Marbella, na Espanha, nos dias 8 e 9 de novembro do próximo ano. Para que a cidade pudesse sediar a prova, foi fundamental o trabalho integrado de secretarias e órgãos municipais, como as Secretarias Municipais do Esporte e da Juventude (Sejesp), da Saúde (SMS), do Turismo (Setur), da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), da Guarda Municipal de Aracaju (GMA), da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT), das Empresas Municipais de Serviços Urbanos (Emsurb) e de Obras e Urbanização (Emurb) e do apoio do Governo do Estado.

Para o prefeito Edvaldo Nogueira, este é um momento muito importante para a capital. “Conseguimos trazer o Itaú BBA IronMan 70.3 para a nossa cidade, após muito esforço, através de uma parceria com o Governo do Estado. É a maior competição de triatlo da América Latina e que terá a participação de atletas do Brasil e de outros onze países. Estamos falando de um evento de repercussão internacional, que contará com a somação de forças de vários órgãos estaduais e municipais para ser realizado aqui. Além da competição movimentar a cadeia esportiva, ela também movimenta o turismo da cidade, gerando emprego, renda e projetando Aracaju para o Brasil e o mundo. Nossa capital entrou para o grupo seleto de cidades brasileiras que recepcionam provas do IronMan e temos a felicidade de ter conquistado esse feito”, destacou.

O superintendente municipal de Transporte e Trânsito de Aracaju, tenente-coronel SIlvio Prado, explica que todo esse planejamento logístico foi feito pela Prefeitura de Aracaju junto ao Governo do Estado, onde foram atribuídos trechos da prova para cada órgão. Ele destacou também o trabalho da Secretaria da Comunicação Social de Aracaju e da SMTT para a ampla divulgação relacionada à competição, que irá provocar diversas modificações no trânsito para viabilizar a realização da prova.

“O trecho da rodovia SE-100 vai ser monitorado pelo BPRV, o da Orla Sul será pelo BPTRAN e o trecho da Orla da Atalaia, avenidas Tancredo Neves e Beira-mar todo monitorado pela Prefeitura de Aracaju. Esses três trechos foram deliberados e a gente tem mais de 500 profissionais espalhados em todo esse percurso da prova, dentro da cidade. Tudo isso demandou uma logística complexa, com reordenamento do trânsito, bloqueios que são feitos com esses agentes de trânsito e também nas linhas de ônibus, principalmente no terminal da Atalaia”, detalha Silvio.

O major da Polícia Militar de Sergipe, Thiago Ramos, afirma que 118 policiais estarão envolvidos na logística de apoio ao evento, envolvendo policiais de trânsito do BPTRAN, policiais rodoviários e do Getam, além das unidades diárias de policiamento que estarão à disposição. “A operação já começou de hoje, quinta-feira, com policiamento ostensivo reforçado tanto na região do IronMan Village, no percurso e também no atracadouro do lado da ponte Joel Silveira. A Polícia Militar já está com seu policiamento em campo, planejado e pronto para atuar no IronMan, seja com o fechamento das vias ou com o policiamento dos atletas e das pessoas, turistas, que vão estar participando direto ou indiretamente do evento”, afirma.

Fomento ao esporte

A secretária municipal do Esporte e da Juventude, Liliane Borba, explica que a tratativa para trazer o Ironman para Aracaju aconteceu durante os últimos quatro anos e é resultado tanto do trabalho de captação do evento quanto da infraestrutura da cidade garantida pela Prefeitura Municipal.

“Esta foi uma decisão internacional para que essa prova acontecesse aqui em Aracaju. Temos uma cidade com uma geografia muito boa, onde o ciclismo pode acontecer de uma forma tranquila. É um percurso que envolve toda a cidade, praticamente, e a gente não tem nenhum impacto para o ciclista. É uma cidade que oferece o rio, então temos o esporte náutico do rio e também da praia, porque nós temos uma grande faixa de areia, uma extensão grande onde a gente pode desenvolver campeonatos de vôlei de praia, beach tênis, futebol de praia. A partir do dia 24 de novembro, com certeza Aracaju será considerada a capital do esporte mundial”, declara Liliane.

Organizador do Ironman Brasil, Túlio Martos diz que os últimos seis meses foram focados no trabalho logístico da prova, principalmente com a equipe da SMTT, realizando reuniões, planejamento e fazendo toda parte operacional do trânsito de uma forma geral para poder garantir a segurança dos atletas.

“Foi um planejamento longo e muito extenso. Costumo dizer que a excelência está nos detalhes, por isso estamos tendo um trabalho árduo para garantir isso. Agradeço o apoio que a gente tem recebido dos aracajuanos e em especial da Prefeitura de Aracaju, por meio da SMTT. Eu sou de São Paulo e fiquei muito impressionado com a capital sergipana de uma forma geral, com o carinho e acolhimento da população, e com as empresas parceiras que estão trabalhando com a gente. A partir de agora, Aracaju será a capital do esporte, vista pelo mundo inteiro. Nossa responsabilidade aumenta, pois precisamos deixar um legado na cidade”, afirma.

O procurador-geral de Aracaju e triatleta Sidney Amaral conta que já pratica essa modalidade há mais de dez anos, já participou de oito provas na distância 70.3 e sente muito orgulho de participar da competição em sua cidade, que irá receber mais de 1.000 atletas de outras onze nacionalidades na capital. Ele detalha, ainda, que sua rotina de preparação é bastante puxada, pois precisa conciliar os treinos com sua vida profissional e pessoal, mas que tem dado certo.

“É uma prova que naturalmente exige uma preparação muito grande. É muito bom poder ter o apoio da família, porque seria impossível dedicar tantas horas de treino se a família não estivesse integrada. A prova terá um circuito muito bonito, em uma cidade que está no apogeu da sua infraestrutura com um asfalto de excelente qualidade e uma natação no rio Vaza Barris, que é uma um primor de uma beleza cênica. Eu tenho certeza que os turistas e os atletas vão amar nossa sociedade de Aracaju”, declara Sidney.

Apoio logístico

Para que a capital sergipana pudesse sediar a prova do Ironman 70.3 foi fundamental o trabalho da Secretaria Municipal da Juventude e do Esporte (Sejesp), que atuou como canal de articulação para que a competição viesse para Aracaju, além de colaborar com a toda a logística assegurada pelo município para a realização da competição.

Já a Secretaria Municipal do Turismo (Setur), está realizando um receptivo aos atletas e visitantes no desembarque no Aeroporto Internacional de Aracaju e promoverá a divulgação dos atrativos do destino Aracaju e do artesanato local em um estande no espaço Ironman Village, na praça de eventos da Orla da Atalaia.

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) disponibilizará profissionais (enfermeiro e médico) para atuação no posto médico estruturado pela organização do evento, os quais auxiliarão na triagem, regulação e decisão sobre o perfil dos pacientes que necessitem de atendimento mais complexo, agilizando os fluxos e processos.

A SMS disponibilizará ainda leitos de retaguarda para casos de baixa e média complexidade, por meio da rede de urgência e emergência (Reue). Casos de baixa e média complexidade serão transferidos para o Hospital Municipal Fernando Franco. Casos de alta complexidade serão regulados para o Hospital de Urgência e Emergência (Huse).

A Vigilância Sanitária realizará visitas aos estabelecimentos comerciais no Ironman Village, orientando os responsáveis e verificando o certificado do curso de boas práticas e manipulação de alimentos para garantir a saúde e segurança sanitária dos atletas e da população.

A Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) garantirá a fiscalização e a organização do comércio de ambulantes no calçadão da Orla e ao longo de todo o percurso da prova; realizará a limpeza pública, com operação especial, em todo o percurso. Atuará também pela garantia do comércio na Orla somente por permissionários previamente autorizados.

Além disso, a empresa atua na preparação da cidade para o evento com mutirão de serviços de capinação, varrição, podação, roçagem e pintura de meio-fio ao longo do percurso e acessos. Serão 15 equipes, com 11 agentes de limpeza em cada e também haverá manutenção da limpeza em tempo real e imediatamente após o evento em toda a área da prova. Além disso, serão disponibilizados 50 lixeiras móveis (lutocares) para o uso dos participantes e espectadores, duas caixas estacionárias de 30m³ para coleta de resíduos acumulados.

Serão empenhados mais de 500 profissionais das forças de segurança e de trânsito durante o evento, entre Policiais Militares (118), Bombeiros Militares (34 guarda-vidas e socorristas),oito tripulantes da marinha para controle e monitoramento aquático e viário durante a prova, 100 agentes de trânsito e 300 guardas municipais.

A Guarda Municipal de Aracaju disponibilizará 300 guardiões que atuarão no ponto de apoio ao ciclismo, bem como no fechamento de vias e auxiliará na travessia de pedestres. A GMA também fará monitoramento no local de chegada dos atletas; disponibilizará a unidade móvel de videomonitoramento, viaturas, motocicletas e bicicletas para a atuação durante o evento.

A Defesa Civil de Aracaju terá equipes em estado de prontidão durante todo o evento para atuação imediata em qualquer ocorrência. Já a Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb) assegurou a devida manutenção da malha viária em todo o trajeto da prova, realizando seus serviços na área do antigo atracadouro do mosqueiro; nas avenidas rotary, antônio alves e Paulo Barreto de Menezes, bem como na praça de eventos da Orla da Atalaia.

Modificações no trânsito

Para a realização da competição, que é composta por um percurso de 1,9 km de natação, 90 km de ciclismo e 21,1 km de corrida, a Prefeitura de Aracaju planejou uma minuciosa operação e o trânsito será alterado em diversos pontos da cidade.

A prova será iniciada às 5h30, com a etapa da natação, no antigo atracadouro de balsas, ao lado da Ponte Joel Silveira, no bairro Mosqueiro. Em seguida, os atletas seguirão para a etapa de ciclismo, e percorrerão a rodovia SE-100 e as avenidas Inácio Barbosa, Santos Dumont, Beira Mar e Tancredo Neves, finalizando na praça de eventos da Orla da Atalaia.

No percurso do ciclismo, a rodovia e os retornos serão bloqueados e monitorados por equipes do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv), Companhia de Policiamento de Trânsito (CPTran) e outras forças de segurança pública do Estado.

Orla da Atalaia

Já na avenida Santos Dumont, na Orla da Atalaia, a SMTT de Aracaju realizará bloqueios em pontos estratégicos, incluindo os retornos da avenida. O sentido praias/Centro da Santos Dumont, estará totalmente fechado desde o antigo Hotel Parque dos Coqueiros, até o Farol da Coroa do Meio. Já o sentido Centro/praias, estará em meia pista.

Além disso, haverá pontos de controle de fluxo de veículos com a utilização do sistema “pare e siga” nos Arcos da Orla, no cruzamento da avenida Rotary com a avenida Paulo Costa, e na rotatória do Terminal da Atalaia, visando garantir a segurança dos competidores e minimizar os impactos no trânsito.

Ao chegarem pedalando às avenidas Rotary e Beira Mar, os atletas retornarão pela Rotatória do Caju (próxima à Ponte Gogofredo Diniz), e voltarão pela Beira Mar, no sentido Sul da via, para acessar a avenida Tancredo Neves.

O trajeto seguirá até o Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse) e, em seguida, os atletas retornarão pela avenida Tancredo Neves, acessando novamente a Beira até a Atalaia, finalizando a etapa do ciclismo na Praça de Eventos da Orla. O trânsito nas avenidas ficará em meia pista para a passagem dos ciclistas.

Já os cruzamentos das avenidas Beira Mar com Murillo Dantas, Beira Mar com José Carlos Silva, Tancredo Neves com José da Silva Ribeiro Filho, Tancredo Neves com João Ouro, Tancredo Neves com João Geniton e o que fica próximo ao Huse, estarão fechados durante a passagem dos atletas.

Corrida

Ao chegarem à Orla da Atalaia, os atletas mudarão de modalidade, passando para a corrida. Essa etapa da prova será na avenida Santos Dumont, entre o Farol da Coroa do Meio e o retorno do Hotel do SESC, e o trânsito ficará em meia pista. A chegada e a finalização da competição será na Praça de Eventos da Orla. A previsão é de que o evento seja encerrado às 13h. Os bloqueios nas vias serão liberados gradativamente.

A SMTT de Aracaju recomenda que os motoristas planejem seus trajetos com antecedência, evitando as áreas bloqueadas e respeitando as orientações dos agentes de trânsito, a fim de minimizar os impactos no tráfego e garantir a segurança de todos durante o evento.

O superintendente de Transportes e Trânsito de Aracaju, tenente-coronel Silvio Prado, reforça que a Prefeitura de Aracaju e o Governo do Estado elaboraram uma grande operação para a realização do evento.

“Por se tratar de um evento de longa distância, que engloba natação, ciclismo e corrida em uma única competição, é importante a articulação de todos os órgãos, tanto da Prefeitura de Aracaju como do Governo do Estado. Montamos um plano estratégico detalhado e estaremos atuando durante a competição para que o evento ocorra tranquilamente e com segurança”, disse.

Transporte público

Devido à realização do Ironman, os itinerários de algumas linhas do transporte coletivo serão alteradas temporariamente no domingo, dia 24. São elas: 004 – Santa Maria / Mercado; 007 – Fernando Collor / Atalaia; 008 – Porto Sul / Bairro Industrial; 051 – Atalaia / Centro; 080 – Bugio / Atalaia; 100 CS1 – Circular Shoppings 01; 100 CS2 – Circular Shoppings 02; 411B – Inácio Barbosa / D.I.A; 501 – Povoado São José / Zona Sul; 504 – 17 de Março / Zona Sul via Aquarius; 505 – Santa Maria / Zona Sul; 600 CP1 – Circular Praias 01; 600 CP2 – Circular Praias 02; 701 – Jardim Atlântico / Mercado via Shopping Riomar; 702 – Augusto Franco / Mercado via Beira Mar e 717 – Mosqueiro / Mercado via Beira Mar.

Itinerários

Linha 004

Sentido Norte: Terminal D.I.A., avenida Adélia Franco, avenida Dep. Silvio Teixeira, avenida Jornalista Santos Santana, rótula, avenida Jornalista Santos Santana, avenida PedroValadares, avenida Francisco Porto, avenida Beira Mar, retorno, avenida Beira Mar.

Linha 007

Sentido Norte: Terminal Zona Sul, rua Juiz Moacir Sobral, rua Roney deLuca, rótula, rua Etelvino Alves de Lima, rua Dep. Raimundo Diniz, avenida Monteiro Lobato, avenida Hildete Falcão Baptista, avenida Emp. José Carlos Silva, avenida Josino José de Almeida (Canal 4), avenida Paulo VI, avenida Min. Geraldo Barreto Sobral, avenida Pedro Valadares, avenida Francisco Porto, avenida Beira Mar, retorno, avenida Beira Mar.

Linhas 008, 051, 100 CS2 e 701

Sentido Norte: Terminal Zona Sul, avenida Rotary, ruas Cel. José Figueiredo de Albuquerque, Dr. Fernando Sampaio, Aloísio Campos, Renato Fonseca deOliveira, avenida Mário Jorge Menezes Vieira.

Linhas 008, 051, 100 CS1 e 701

Sentido Sul: rua Aloísio Campos, rua Dr. Milton Dortas de Mendonça, ruaJuiz Moacir Sobral, Terminal Zona Sul.

Linhas 080 e 505

Sentido Norte: Terminal Zona Sul, rua Juiz Moacir Sobral, rua Roney deLuca, rótula, rua Etelvino Alves de Lima, rua Dep. Raimundo Diniz, avenida Monteiro Lobato, avenida Hildete Falcão Baptista, avenida. Emp. José Carlos Silva.

Sentido Sul: avenida Emp. José Carlos Silva, avenida Hildete Falcão Baptista, avenida Melício Machado, retorno, avenida Melício Machado, rua Dep. Clóvis Rollemberg, avenida Des. João Bosco de Andrade Lima, rua Juiz Moacir Sobral, Terminal Zona Sul.

Linha 100 CS1

Sentido D.I.A.: Terminal Zona Sul, rua Juiz Moacir Sobral, rua Roney deLuca, rótula, rua Etelvino Alves de Lima, rua Dep. Raimundo Diniz, avenida Monteiro Lobato, avenida Hildete Falcão Baptista, avenida Emp. José Carlos Silva, avenida Dr.José Tomaz D’Ávila Nabuco (Canal 5), avenida Murilo Dantas, rótula do Farol, avenida Murilo Dantas, avenida Dr. José Tomaz D’Ávila Nabuco (Canal 5).

Linha 411B

Sentido Inácio Barbosa / D.I.A.: avenida Cecília Meireles, rua Castro Alves, rua Vitor Meireles, rua Olavo Bilac, avenida Cecília Meireles, rua Ângela Maria Santana Ribeiro, avenida Universo, rua Júpiter, rua dos Flamboyants, rua dos Lírios, avenida Paulo VI, avenida Min. Geraldo Barreto Sobral, retorno, avenida Min. Geraldo Barreto Sobral, avenida Tancredo Neves, viaduto do D.I.A., Terminal D.I.A.

Linha 501

Sentido Pov. São José e Areia Branca: Terminal Zona Sul, avenida Des. JoãoBosco de Andrade Lima, rua Juiz Moacir Sobral, rua Arício Guimarães Fortes, avenida Dep. Clóvis Rollemberg, avenida Melício Machado, retorno, avenida Melício Machado, rodovia dos Náufragos, Povoados São José, Areia Branca e Zenza.

Sentido Terminal Zona Sul: Povoados Zenza, Areia Branca e São José, rodovia dos Náufragos, retorno, rodovia dos Náufragos, avenida Melício Machado, avenida Dep. Clóvis Rollemberg, avenida Des. João Bosco de Andrade Lima, rua Juiz Moacir Sobral, Terminal Zona Sul.

Linha 504

Sentido Bairro 17 de Março: Terminal Zona Sul, avenida Des. João Bosco de Andrade Lima, rua Juiz Moacir Sobral, rua Arício Guimarães Fortes, avenida Dep. Clóvis Rollemberg, avenida Melício Machado, retorno, avenida Melício Machado, rodovia dos Náufragos.

Linhas 600 CP1, 600 CP2 e 717

Sentido Mosqueiro: Terminal Zona Sul, avenida Des. João Bosco de Andrade Lima, rua Juiz Moacir Sobral, rua Arício Guimarães Fortes, avenida Dep. Clóvis Rollemberg, avenida Melício Machado, retorno, avenida Melício Machado, rodovia dos Náufragos, final do bairro Mosqueiro.

Sentido Terminal Zona Sul: rodovia dos Náufragos, retorno, rodovia dos Náufragos, avenida Melício Machado, avenida Dep. Clóvis Rollemberg, avenida Des. João Bosco de Andrade Lima, rua Juiz Moacir Sobral e Terminal Zona Sul.

