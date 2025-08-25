PMA atualiza nota referente ao show programado para véspera da Maratona

A Prefeitura de Aracaju informa que, após a divulgação da nota anterior, novas informações foram protocoladas pelos organizadores do show programado para a véspera da Maratona de Aracaju.

O pedido inicial para realização do evento na Orla foi negado. No entanto, na noite de quinta-feira, 21, foi formalizada nova solicitação para realização em espaço privado. Esse requerimento já está em análise pelos órgãos competentes e a SMTT deverá se pronunciar oficialmente na próxima semana.

A Prefeitura reforça que seguirá acompanhando o caso, em diálogo com todas as partes envolvidas, assegurando a organização da Maratona e o respeito à cidade e à população.

