Prefeitura conclui curso para formação de gestores escolares

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Educação (Semed), concluiu, neste sábado, 15, o curso de Gestão Escolar realizado para cerca de 400 professores da rede municipal de ensino. Esta formação é a primeira etapa da Gestão Democrática, que torna os docentes aptos a concorrerem a uma vaga nas equipes diretivas das escolas. A eleição acontecerá até o final de 2023.

O curso foi iniciado na última quinta-feira, 13. Durante os três dias de formação, os participantes mergulharam na temática da Gestão Escolar, com palestras que abordaram temas como a importância da alfabetização, análise de dados educacionais, políticas de inclusão, liderança, funções administrativas e financeiras e planejamento. O curso foi realizado pelo Departamento de Educação Básica (DEB), através da Coordenação de Gestão Escolar (Coged), e do Centro de Aperfeiçoamento e Formação Continuada da Educação (Ceafe). O secretário da Educação, professor Ricardo Abreu, ressaltou a participação dos profissionais da rede municipal de ensino em todo o processo de criação e execução do curso.

“Hoje, nós encerramos a primeira fase do processo de escolha dos futuros gestores escolares e eu reputo como um momento de muita festa e de muito orgulho para a rede. Primeiro porque todo o processo foi concebido, planejado e executado por profissionais da rede pública municipal de ensino. Profissionais com reconhecida expertise na gestão e que hoje são verdadeiras lideranças, verdadeiros exemplos dentro dos professores da rede pública de ensino de Aracaju. O segundo aspecto é o fato de que nós tivemos uma quantidade bastante significativa de inscritos. Nem todos eles serão escolhidos para serem gestores, mas o fato deles estarem aqui mostra o interesse do professor da rede em cuidar também, além da perspectiva pedagógica, a perspectiva da gestão das unidades escolares e isso é muito importante porque uma gestão mal realizada impacta diretamente a qualidade do trabalho pedagógico”, ressalta o gestor.

Próximas fases

A formação realizada nesta semana é a primeira etapa da Gestão Democrática nas escolas municipais de Aracaju. Agora, os participantes terão cerca de um mês para montar um plano de ação para as escolas em que estão lotados, individualmente ou em dupla. Este plano será avaliado por uma comissão e, caso aprovado, a próxima etapa será a apresentação para uma banca examinadora. Ao final do processo, quem obtiver a pontuação mínima, que envolve a frequência na formação e a pontuação do plano, está apto a concorrer uma vaga como diretor, coordenador administrativo ou coordenador pedagógico em uma das 79 escolas municipais.

“Este foi um curso de vinte horas onde nós abordamos todos os princípios que regem o trabalho pedagógico da rede, todos os elementos que um bom gestor deve possuir para conduzir a sua unidade escolar de forma a alcançar o êxito que os alunos matriculados na nossa rede merecem. Diante da mudança na legislação nacional e do processo de aprimoramento que nós estamos realizando no âmbito da Semed, a defesa do plano de ação é um incremento diferente dos processos anteriores para que a gente consiga que os gestores sejam efetivamente escolhidos por critérios de mérito e desempenho. Então, adotamos estes critérios previstos na lei do Fundeb e na nossa lei de Gestão Democrática, para que a partir desta seleção prévia eles possam colocar o seu nome para a comunidade escolar”, pontua o diretor de Educação Básica da Semed, Evilson Nunes.

Participações

Esta foi a primeira vez que a professora Aline Graziele, da Emef Maria da Glória Macedo, participou da formação em gestão escolar promovida pela Semed. Ela salientou a importância das experiências compartilhadas pelos formadores.

“Foi muito gratificante participar de um curso com pessoas qualificadas e que já tiveram experiência na gestão escolar. Pude relembrar muita coisa que eu aprendi tanto na graduação, quanto na pós-graduação. Foram três dias de formação com momentos leves, porque encontramos colegas e pudemos compartilhar um pouquinho das experiências”, conta Aline.

A professora Maria de Fátima Almeida leciona na Emef Santa Rita de Cássia e faz o curso pela segunda vez. Ela comenta que os temas abordados foram relevantes para a formação de novos gestores escolares.

“No geral, o curso acrescentou bastante, como a parte sobre documentação relacionada à utilização dos recursos financeiros da escola, que ampliou muito nossa visão. Assim também como o tema da liderança. Essa avaliação oral também achei pertinente, porque a gente tem que expressar o que é que a gente quer quando faz nosso plano de ação. Se você fez seu plano de ação, você sabe realmente onde identificar o que é que está precisando melhorar na sua comunidade escolar e espero que todos estes planos se reflitam no decorrer da gestão futura, que os objetivos sejam realmente concretizados para cada vez mais melhorar o funcionamento das escolas”, comenta a docente.

“Eu costumo dizer que nós estamos diante de um processo de valorização da própria rede, que tem passado por um movimento de rediscussão da sua proposta e de sua política pedagógica municipal e hoje nós tivemos um momento para difundir uma série de conhecimentos que impactam diretamente na proposta pedagógica da rede pública municipal e sua articulação com as questões da gestão. Então, eu acredito que a rede de ensino de Aracaju tem motivo para estar em festa. Primeiro porque a Semed está assegurada com novos gestores se colocando à disposição. Segundo porque nós estamos aqui diante de um movimento em que a rede tem cuidado do princípio da Gestão Democrática, ativando esse princípio e em breve estaremos escolhendo aqueles que serão os futuros diretores, coordenadores pedagógicos e coordenadores administrativos, responsáveis por conduzir no âmbito das nossas unidades escolares, os processos vinculados a política de rede municipal de Aracaju”, finaliza o secretário Ricardo.

