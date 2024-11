Prefeitura conclui cursos de capacitação e certifica 145 guardas municipais

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria da Defesa Social e da Cidadania (Semdec) realizou, na manhã desta quinta-feira, 14, a entrega de certificados e brevês aos concludentes dos últimos cursos realizados para integrantes da Guarda Municipal.

Em cerimônia que contou com a participação do promotor Rogério Ferreira da Silva, da Promotoria de Justiça do Controle Externo da Atividade Policial do Ministério Público de Sergipe, e do delegado da Polícia Federal Márcio Pires de Carvalho, entre outras autoridades, o secretário da Defesa Social e da Cidadania, tenente-coronel Lucas Rebelo, e o comandante-geral da Guarda Municipal de Aracaju, subinspetor Fernando Mendonça, dirigiram a entrega da certificação de conclusão da Oficina de Atualização em Manuseio e Emprego de Arma de Fogo, realizada em parceria com a Polícia Federal, e dos cursos Entrada Tática a Edificações e Formação de Formadores.

Ao todo foram formados 145 guardiões nos três cursos que fazem parte do cronograma de capacitação continuada da Guarda Municipal de Aracaju e prevê a qualificação para o enfrentamento dos desafios e riscos oriundos da profissão, bem como a ampliação do quantitativo de instrutores da corporação, preparados para realizar a formação de novos guardiões, por ocasião da realização de concursos públicos, bem como a efetivar a reciclagem dos que já integram o quadro de servidores da instituição.

Segundo o secretário Lucas Rebello, a realização de cursos, de forma sistemática, contribui para a efetiva e qualificada prestação do servico. “Esses cursos aprimoram a técnica de nossos guardiões, para que os mesmos possam desempenhar um serviço de qualidade à sociedade aracajuana”, diz.

O comandante-geral da Guarda Municipal, subinspetor Fernando Mendonça, reforça a importância da capacitação para a boa prestação do serviço, ao passo que agradece às instituições parceiras que contribuíram de forma significativa para esse processo.

“Essa cerimônia é para celebrar a conclusão de mais um ciclo de capacitação continuada realizada por nossa instituição atuando em parceria com os mais variados órgãos nas esferas municipal, estadual e federal. Visamos sempre prover conhecimento e técnica para que nossos guardiões estejam continuamente capacitados e prontos para a prestação de um serviço de alta qualidade à população aracajuana e àqueles que nos visitam. Agradecemos sobremaneira, nossos parceiros, nessa ocasião representados pela Polícia Federal, Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe, Escola de Governo e Administração Pública e a Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão”, destaca o comandante.

Já para o promotor Rogério Ferreira, a solenidade serviu como uma excelente oportunidade para se estreitar os laços entre as instituições que tendem a dialogar cada vez mais a partir das recentes decisões do Superior Tribunal Federal.

“O Ministério Público sente-se muito regozijado em ter sido convidado para participar dessa solenidade de entrega de diplomas e brevês aos guardas municipais que concluíram mais um ciclo e capacitações. O Ministério Público em recente decisão do Supremo Tribunal Federal passou também a assumir a responsabilidade no que diz respeito ao controle externo das Guardas Municipais, dessa forma, é muito importante para o nosso trabalho conhecer a estrutura, o funcionamento, o compromisso e a responsabilidade das instituições, então, ficamos muito satisfeitos em começar essa interação que tende a ser aprofundada com a Guarda Municipal de Aracaju e verificar que o trabalho que está sendo realizado aqui merece o nosso aplauso e a nossa consideração”, afirma o promotor.

Foto: Rogério Cesar – Ascom GMA