Prefeitura da Barra dos Coqueiros divulga programação de shows e concursos do Arraiá

Nesta segunda-feira, 22, a Prefeitura da Barra dos Coqueiros divulgou a programação completa do “Arraiá da Barra 2023”. O evento, que ocorrerá ao longo do mês de junho, terá shows, concurso de quadrilhas juninas e competição de rua mais enfeitada para animar a população.

O Arraiá da Barra terá início no dia 9 de junho, na Praça do Prisco Viana, com apresentações musicais das bandas Casaca de Couro, Fogo na Saia, Luanzinho, Matheus Fernandes e Jonas Esticado.

No dia seguinte, 10 de junho, os shows do Arraiá da Barra continuam no Praça do Prisco Viana com Bete Evanny, Alma Gêmea, Jeanny Lins & Dedé Brasil, Marcia A Fenomenal e Luan Estilizado.

Concursos

Além das apresentações musicais, o Arraiá da Barra também contará com concursos tradicionais da cultura nordestina. No dia 18 de junho, haverá o Concurso de Quadrilhas, trazendo o colorido das danças típicas de vários grupos do Estado para a festividade.

Já no dia 23 de junho, na véspera do Dia de São João, será realizado o Concurso de Rua Mais Enfeitada, onde os moradores se empenham para decorar suas casas e ruas com elementos juninos.

Casamento de tabaréus

Um dos eventos mais esperadas do Arraiá da Barra ocorrerá no Dia de São João, 24 de junho, com o Casamento de Tabaréus, no Capuã. Em seguida, ocorrerá a cavalgada com show do cantor Danielzinho Kaceteiro do Forró e Gilvan da Rojão.

Com uma programação diversificada e repleta de atrações para toda a família, o Arraiá da Barra se consolida como um evento de destaque em Sergipe. O prefeito da Barra dos Coqueiros, Alberto Macedo, ressalta a importância de valorizar a cultura local e promover momentos de lazer e confraternização entre a população.

“A festa junina é uma tradição que celebra a cultura nordestina, com suas músicas, comidas típicas e danças tradicionais. E dentro deste contexto o Arraiá da Barra se destaca como uma oportunidade de fortalecer essas tradições e proporcionar momentos de diversão e alegria para todos”, reforça Alberto Macedo.

De acordo com a secretária municipal de Cultura, Géssica dos Anjos, os preparativos para o evento já estão em andamento. “Nossa expectativa é que o Arraiá da Barra atraia muitas pessoas, tanto moradores locais quanto visitantes de outras cidades. A população aguarda ansiosamente por essa festa, que promete ser memorável e animada”, diz.

Confira programação completa do Arraiá da Barra

SHOWS

9/06, na Praça do Prisco Viana

20h: Casaca de Couro

22h: Fogo na Saia

00h: Luanzinho

02h: Matheus Fernandes

04h: Jonas Esticado.

10/06, na Praça do Prisco Viana

20h: Bete Evanny

22h: Alma Gêmea

00h: Jeanny Lins & Dedé Brasil

02h: Marcia A Fenomenal

04h: Luan Estilizado

CONCURSO DE QUADRILHAS

18/06, na quadra do Colégio Municipal João Cruz

CONCURSO DE RUA MAIS ENFEITADA

23/06

CASAMENTO DOS TABARÉUS

24/06, início no Povoado Capuã

16:00 Danielzinho Kaceteiro do Forró

20:00 Gilvan da Rojão

Ascom prefeitura da Barra dos Coqueiros