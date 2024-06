Prefeitura da Barra dos Coqueiros participa do ENCCO-2024

A Prefeitura da Barra dos Coqueiros está participando do Encontro Nacional de Corregedorias, Controles Internos e Ouvidorias dos Tribunais de Contas (ENCCO-2024) que está acontecendo na capital sergipana.

O encontro reúne representantes de várias partes do país sendo uma importante iniciativa para aproximar a Prefeitura aos órgãos de fiscalização, além de fortalecer e enriquecer as técnicas de nossos profissionais para melhorar a atuação no município. O evento segue até amanhã, quinta-feira.

Cabe lembrar que a Barra dos Coqueiros é o único município que, em 2023, conquistou o Selo Diamante, um reconhecimento da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) pela performance excepcional da transparência no município.